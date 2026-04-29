Trump in immagine con mitragliatrice: "Iran si dia regolata"

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lo speciale di Sky TG24 sulla guerra in Iran
Arrow-link
Arrow-link

Guerra Iran, Trump pubblica foto con una mitragliatrice: "Teheran si dia regolata"

Mondo

Il post, pubblicato quando a Washington erano le 4 del mattino, era accompagnato dalla didascalia "BASTA CON IL SIGNOR GENTILE"

ascolta articolo

Una nuova immagine dai toni decisamente forti è comparsa sul social media di Donald Trump Truth. Il presidente Usa questa volta è ritratto in una foto evidentemente generata dall'intelligenza artificiale in cui impugna una mitragliatrice in piedi di fronte a una catena montuosa sconvolta dalle esplosioni, accompagnata dalla didascalia "BASTA CON IL SIGNOR GENTILE".

Trump ha nuovamente attaccato l'Iran affermando che il regime deve "darsi una regolata" e non sa "come firmare un accordo non nucleare". Il post, pubblicato quando a Washington erano le 4 del mattino, riprende un precedente post in cui il presidente affermava di voler adottare una linea dura nei confronti dell'Iran (SEGUI TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUL LIVEBLOG GUERRA USA-IRAN). 

TRUMP
FOTOGALLERY

©Getty

1/9
Mondo

Re Carlo e Camilla negli Usa, tè con Trump e Melania alla Casa Bianca

I sovrani britannici si tratterranno negli Stati Uniti per una visita di quattro giorni iniziata con una visita agli alveari della Casa Bianca. Poi il garden party ospitato dall'ambasciatore britannico negli Usa, Christian Turner. Attesa per il discorso di Re Carlo al Congresso: secondo la Bbc, parlerà dei valori democratici e dei due Paesi che 'più e più volte hanno trovato il modo di collaborare'

Vai alla Fotogallery

Mondo: Ultime notizie

Parigi, gigantesco sciame api sotto sella bici vicino al Louvre. VIDEO

Mondo

L’episodio, che risale al 25 aprile, è stato subito gestito dalla Ratp, l’azienda del trasporto...

Mosca pronta a fornire assistenza per risolvere crisi Hormuz. LIVE

live Mondo

Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. "Siamo sempre...

Trump alla cena con Re Carlo: "Gli Usa hanno sconfitto Teheran". LIVE

live Mondo

Il presidente Usa ha nuovamente attaccato l'Iran in un post sui social media, affermando che il...

Re Carlo e Camilla negli Usa, il gala alla Casa Bianca con Trump. FOTO

Mondo

Il presidente americano e la First lady hanno ospitato i sovrani britannici per la cena di Stato....

10 foto

Trump in immagine con mitragliatrice: "Iran si dia regolata"

Mondo

Il post, pubblicato quando a Washington erano le 4 del mattino, era accompagnato dalla...

Mondo: I più letti