Trump in immagine con mitragliatrice: "Iran si dia regolata"

Il post, pubblicato quando a Washington erano le 4 del mattino, era accompagnato dalla didascalia "BASTA CON IL SIGNOR GENTILE"

Una nuova immagine dai toni decisamente forti è comparsa sul social media di Donald Trump Truth. Il presidente Usa questa volta è ritratto in una foto evidentemente generata dall'intelligenza artificiale in cui impugna una mitragliatrice in piedi di fronte a una catena montuosa sconvolta dalle esplosioni, accompagnata dalla didascalia "BASTA CON IL SIGNOR GENTILE".

Trump ha nuovamente attaccato l'Iran affermando che il regime deve "darsi una regolata" e non sa "come firmare un accordo non nucleare". Il post, pubblicato quando a Washington erano le 4 del mattino, riprende un precedente post in cui il presidente affermava di voler adottare una linea dura nei confronti dell'Iran (SEGUI TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUL LIVEBLOG GUERRA USA-IRAN).