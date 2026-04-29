Trump in immagine con mitragliatrice: "Iran si dia regolata"

Il post, pubblicato quando a Washington erano le 4 del mattino, era accompagnato dalla didascalia "BASTA CON IL SIGNOR GENTILE"
Una nuova immagine dai toni decisamente forti è comparsa sul social media di Donald Trump Truth. Il presidente Usa questa volta è ritratto in una foto evidentemente generata dall'intelligenza artificiale in cui impugna una mitragliatrice in piedi di fronte a una catena montuosa sconvolta dalle esplosioni, accompagnata dalla didascalia "BASTA CON IL SIGNOR GENTILE".
Trump ha nuovamente attaccato l'Iran affermando che il regime deve "darsi una regolata" e non sa "come firmare un accordo non nucleare". Il post, pubblicato quando a Washington erano le 4 del mattino, riprende un precedente post in cui il presidente affermava di voler adottare una linea dura nei confronti dell'Iran (SEGUI TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUL LIVEBLOG GUERRA USA-IRAN).
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Re Carlo e Camilla negli Usa, tè con Trump e Melania alla Casa Bianca
I sovrani britannici si tratterranno negli Stati Uniti per una visita di quattro giorni iniziata con una visita agli alveari della Casa Bianca. Poi il garden party ospitato dall'ambasciatore britannico negli Usa, Christian Turner. Attesa per il discorso di Re Carlo al Congresso: secondo la Bbc, parlerà dei valori democratici e dei due Paesi che 'più e più volte hanno trovato il modo di collaborare'