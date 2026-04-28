Re Carlo e Camilla negli Usa, tè con Trump e Melania alla Casa Bianca

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Re Carlo e Camilla negli Usa, un tè con Trump e Melania poi il party all'ambasciata. FOTO

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I sovrani britannici si tratterranno negli Stati Uniti per una visita di quattro giorni iniziata con una visita agli alveari della Casa Bianca. Poi il garden party ospitato dall'ambasciatore britannico negli Usa, Christian Turner. Attesa per il discorso di Re Carlo al Congresso: secondo la Bbc, parlerà dei valori democratici e dei due Paesi che "più e più volte hanno trovato il modo di collaborare"

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