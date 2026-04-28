Re Carlo e Camilla negli Usa, tè con Trump e Melania alla Casa Bianca

Re Carlo e Camilla negli Usa, un tè con Trump e Melania poi il party all'ambasciata. FOTO
I sovrani britannici si tratterranno negli Stati Uniti per una visita di quattro giorni iniziata con una visita agli alveari della Casa Bianca. Poi il garden party ospitato dall'ambasciatore britannico negli Usa, Christian Turner. Attesa per il discorso di Re Carlo al Congresso: secondo la Bbc, parlerà dei valori democratici e dei due Paesi che "più e più volte hanno trovato il modo di collaborare"
- È iniziata la visita di Re Carlo III e della regina Camilla negli Stati Uniti. I sovrani britannici sono atterrati il 27 aprile in serata (ora italiana) all'aeroporto militare di Washington. Un viaggio ufficiale di quattro giorni che non ha subito variazioni dopo l’attacco con pistola avvenuto alla cena di Trump con i corrispondenti alla Casa Bianca.
- Al loro atterraggio, Carlo e Camilla sono stati accolti sulla pista della Joint Base Andrews (la base militare nei pressi di Washington che ospita gli aerei presidenziali) dall'ambasciatore britannico, sir Christian Turner, e Monica Crowley, capo del cerimoniale della Casa Bianca.
- Re Carlo III e la regina Camilla si sono poi spostati alla Casa Bianca dove sono stati accolti da Donald Trump e dalla First Lady Melania. Per il primo incontro in forma privata, il presidente statunitense e la moglie hanno salutato i monarchi britannici nel South Portico per poi passare all'interno per un tè.
- Melania ha accolto il re e la regina con un completo giacca e gonna giallo. Vestita di chiaro anche Camilla. Re Carlo III e Trump si sono scambiati qualche parola prima di mettersi in posa con le consorti e poi entrare alla Casa Bianca senza rilasciare commenti.
- All’interno della Casa Bianca, il presidente e la First Lady hanno offerto un tè ai sovrani britannici. In seguito i quattro si sono spostati all’esterno per la visita agli alveari della Casa Bianca.
- La prima serata si è conclusa con il garden party ospitato nella residenza dell'ambasciatore britannico a Washington, Christian Turner. Al ricevimento sono stati invitati anche Donald e Melania Trump, oltre ad altri esponenti della politica statunitense come Nancy Pelosi o personaggi di spicco come il tuffatore campione olimpico britannico Tom Daley.
- I prossimi appuntamenti prevedono la partecipazione alla cerimonia ufficiale con la parata militare e il discorso di Re Carlo al Congresso degli Stati Uniti. Il sovrano britannico dovrebbe esprimere cordoglio per la sparatoria avvenuta nel fine settimana alla cena con i corrispondenti alla Casa Bianca.
- Secondo quanto anticipato dalla Bbc, nel suo discorso il Re dovrebbe anche sottolineare come, in tempi di grandi sfide internazionali, sia più che mai necessario restare uniti per difendere i valori democratici e che, nonostante gli attuali disaccordi tra Stati Uniti e Regno Unito, "più e più volte i due Paesi hanno trovato il modo di collaborare".