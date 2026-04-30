Guerra Iran USA, Axios: “Comandanti oggi da Trump su nuove opzioni militari". LIVE
Secondo le fonti, anche il Capo di Stato Maggiore congiunto, il generale Dan Caine, dovrebbe partecipare al briefing che confermerebbe come Trump stia considerando la ripresa di azioni militari per superare lo stallo negoziale e sferrare il colpo finale prima di porre fine alla guerra. Ieri lunga telefonata con Putin: i due leader hanno parlato di Iran e Ucraina. Allarme di von der Leyen: “La guerra in Iran costa all'Europa 500 milioni al giorno”
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Trump dovrebbe ricevere oggi un briefing sui nuovi piani di potenziale azione militare contro l'Iran dai comandanti. Tra le ipotesi, riferisce Axios, la conquista di parte dello Stretto di Hormuz per riaprirlo alla navigazione commerciale, un blitz per mettere in sicurezza l'uranio iraniano altamente arricchito e attacchi "brevi e potenti". In arrivo anche i missili ipersonici.
Lunga telefonata con Putin: il russo ha lodato l'estensione del cessate il fuoco che può contribuire a "dare una chance ai negoziati". Dallo zar suggerimenti su come risolvere la questione del nucleare iraniano, mentre ha ribadito che un'operazione di terra sarebbe "inaccettabile e pericolosa".
Allarme di von der Leyen: "La guerra in Iran costa all'Europa 500 milioni al giorno".
La Global Sumud Flotilla, diretta a Gaza per portare aiuti umanitari, è stata intercettata nella notte dalle motovedette israeliane a ovest di Creta in acque internazionali. La Marina di Tel Aviv afferma di aver sequestrato circa 50 imbarcazioni con a bordo 400 attivisti "a centinaia di chilometri dalle coste israeliane" e di aver informato le persone a bordo di essere "in arresto". Un video diffuso su Telegram mostra un equipaggio di una imbarcazione della Flotilla a mani alzate e un soldato armato salire a bordo. "Escalation pericolosa e senza precedenti - il commento degli attivisti - il rapimento di civili nel mezzo del Mediterraneo, a oltre 960 chilometri da Gaza, sotto gli occhi del mondo intero. Si tratta di pirateria. I governi devono agire ora per proteggere la Flotilla e ritenere Israele responsabile di queste flagranti violazioni del diritto". Tajani ha chiesto immediatamente all'Unità di Crisi e alle ambasciate a Tel Aviv e Atene di assumere informazioni con le autorità locali per tutelare gli italiani imbarcati.
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Marina Israele: "Sequestrate 50 navi, a bordo 400 persone in arresto"
La marina israeliana afferma di aver sequestrato circa 50 imbarcazioni con a bordo 400 attivisti "a centinaia di chilometri dalle coste israeliane" e di aver informato le persone a bordo di essere "in arresto", secondo i media israeliani. Lo scrive Al-Jazeera su X
Petrolio, timori lungo blocco porti, Brent a 125 dollari
I prezzi del petrolio sono schizzati a oltre 125 dollari al barile dopo che gli Stati Uniti hanno paventato la possibilità di un blocco prolungato dei porti iraniani, aggravando ulteriormente la situazione dell'economia globale a due mesi dall'inizio del conflitto del Golfo. Dopo aver raggiunto livelli che non si vedevano dalla metà del 2022 e dall'invasione russa dell'Ucraina, il Brent è balzato di un ulteriore 7% toccando i 125,60 dollari.
Israele diffonde video materiale sequestrato a bordo barca Flottilla: "Preservativi e droga"
Il ministero degli Esteri israeliano in un post su 'X' pubblica un video che, secondo Tel Aviv, sarebbe stato effettuato a bordo di una barca della flotilla. Secondo il ministero "l'assistenza medica trovata a bordo della flottila sarebbe costituita da preservativi e droga". La Marina israeliana, riferisce 'The Times of Israel', ha iniziato a intercettare la flottiglia, composta da 58 imbarcazioni, vicino all'isola greca di Creta, questa sera.
CentCom: "Deviata la rotta della 42esima nave mercantile che tentava di violare blocco"
“Oggi le forze statunitensi hanno raggiunto un traguardo significativo dopo aver deviato la rotta con successo alla 42ª nave commerciale che tentava di violare il blocco". Ad affermarlo è l'ammiraglio Brad Cooper, il commandante del CentCom, il Comando unificato delle forze armate degli Stati Uniti. "Attualmente ci sono 41 petroliere con 69 milioni di barili di petrolio che il regime iraniano non può vendere. Si tratta di oltre 6 miliardi di dollari che il governo iraniano non può monetizzare. La leadership iraniana non può trarre beneficio economico. Il blocco è altamente efficace e le forze statunitensi restano pienamente impegnate nella sua totale applicazione", spiega Cooper.
Portavoce Flotilla: "Illegale attacco Israele, chi tace adesso è complice"
"Si tratta di un vero e proprio attacco contro civili in acque internazionali. Imbarcazioni civili disarmate, a centinaia di chilometri da Israele, vengono circondate e minacciate con le armi". Lo ha dichiarato ad Al Jazeera Gur Tsabar, addetto stampa della Global Sumud Flotilla, secondo cui l'attacco israeliano al convoglio umanitario diretto a Gaza è illegale secondo il diritto internazionale. "Israele non ha giurisdizione in queste acque. Intercettare o abbordare queste imbarcazioni equivarrebbe a una detenzione illegale, potenzialmente un rapimento in alto mare", ha aggiunto. Tsabar ha esortato i governi di tutto il mondo ad agire immediatamente. "Ogni governo ha l'obbligo di proteggere gli oltre 400 civili a bordo e di rispettare il diritto internazionale. Il silenzio in questo momento equivale a una totale complicità", ha affermato. "È necessario un intervento immediato per garantire la sicurezza della flottiglia e per assicurare che possiamo continuare ad aprire il corridoio umanitario verso Gaza".
Global Sumud Flotilla: "Civili rapiti in mezzo al Mediterraneo, è pirateria"
Sono almeno 22 le navi intercettate dalla Marina israeliana nel Mediterraneo. "Si tratta di un vero e proprio attacco contro civili in acque internazionali. Imbarcazioni civili disarmate, a centinaia di chilometri da Israele, vengono circondate e minacciate con le armi" ha commentato Gur Tsabar, addetto stampa della Global Sumud Flotilla. "Chiediamo che i responsabili vengano chiamati a rispondere delle proprie azioni. Il silenzio in questo momento equivale a una totale complicità"
Global Sumud Flotilla: 'Civili rapiti nel Mediterraneo, è pirateria'Vai al contenuto
Flotilla, "almeno 22 le navi intercettate al largo di Creta"
Sono almeno 22 le navi della Global Sumud Flotilla 'intercettate' dalla Marina israeliana al largo di Creta. E' quanto risulta dal 'tracker' nautico accessibile dal sito internet degli attivisti. Il dato è aggiornato alle 4:23 del mattino. Sempre secondo lo stesso sito, a quell'ora risultavano 36 imbarcazioni ancora 'in navigazione'. La mappa mostra le navi intercettate a ovest dell'isola greca di Creta. Quelle ancora in navigazione sembrano puntare verso la costa meridionale di Creta. Due imbarcazioni invece appaiono in rotta verso nord, in direzione della Grecia continentale.
Consigliere Khamenei: "Blocco porti fallirà, pronti anche a usare la forza"
Un alto consigliere militare della Guida Suprema iraniana ha dichiarato che il blocco statunitense dei porti iraniani 'fallirà', avvertendo che Teheran potrebbe optare per lo scontro se dovesse persistere. Lo scrive l'agenzia turca Anadolu. In dichiarazioni trasmesse stamattina dalla televisione di stato, Mohsen Rezaei ha affermato che l'Iran dispone di molteplici modi per aggirare il blocco, sottolineando che i tentativi di imporlo non avranno successo. Ha aggiunto che, se il blocco dovesse continuare, l'Iran potrebbe ricorrere allo scontro per romperlo. Rezaei ha anche delineato possibili scenari in caso di un'altra guerra, affermando che probabilmente si concentrerebbe sulle aree costiere meridionali, estendendosi verso Isfahan, con alcune attività anche nella parte occidentale del paese. Ha avvertito che un simile conflitto potrebbe includere bombardamenti e assassinii a Teheran.
Cnn, "la guerra in Iran costa agli Usa 40-50 miliardi"
La stima di 25 miliardi di dollari fornita ieri da un alto funzionario del Pentagono ai legislatori in merito al costo totale della guerra con l'Iran fino a oggi è una cifra al ribasso che non include il costo della riparazione dei danni ingenti subiti dalle basi statunitensi nella regione. E' quanto riferito alla Cnn da tre persone a conoscenza dei fatti. Una delle fonti ha affermato che la stima reale del costo si aggira intorno ai 40-50 miliardi di dollari, tenendo conto dei costi di ricostruzione delle installazioni militari statunitensi e della sostituzione delle infrastrutture distrutte. Gli attacchi iraniani nel Golfo, nei primi giorni della guerra, hanno danneggiato gravemente almeno nove siti militari statunitensi in sole 48 ore, colpendo strutture in Bahrein, Kuwait, Iraq, Emirati Arabi Uniti e Qatar, come riportato dalla Cnn. Diversi sistemi radar e altre apparecchiature critiche statunitensi in Medio Oriente sarebbero stati distrutti dagli attacchi iraniani, tra cui il sistema radar di una batteria missilistica Thaad americana in Giordania e gli edifici che ospitano sistemi radar simili in due località degli Emirati Arabi Uniti. Un aereo E-3 Sentry dell'aeronautica statunitense è stato inoltre distrutto in un attacco iraniano contro una base aerea in Arabia Saudita. Il funzionario del Pentagono che attualmente ricopre la carica di responsabile finanziario dell'agenzia, ha dichiarato ieri alla Commissione per le Forze Armate della Camera che "la maggior parte" dei 25 miliardi di dollari di spesa da lui citati è stata destinata alle munizioni, e il Segretario alla Difesa Pete Hegseth si è rifiutato di specificare se tale cifra includesse anche la riparazione dei danni alle basi statunitensi.
Portavoce Flotilla: "Illegale attacco Israele, chi tace adesso è complice"
"Si tratta di un vero e proprio attacco contro civili in acque internazionali. Imbarcazioni civili disarmate, a centinaia di chilometri da Israele, vengono circondate e minacciate con le armi". Lo ha dichiarato ad Al Jazeera Gur Tsabar, addetto stampa della Global Sumud Flotilla, secondo cui l'attacco israeliano al convoglio umanitario diretto a Gaza è illegale secondo il diritto internazionale. "Israele non ha giurisdizione in queste acque. Intercettare o abbordare queste imbarcazioni equivarrebbe a una detenzione illegale, potenzialmente un rapimento in alto mare", ha aggiunto. Tsabar ha esortato i governi di tutto il mondo ad agire immediatamente. "Ogni governo ha l'obbligo di proteggere gli oltre 400 civili a bordo e di rispettare il diritto internazionale. Il silenzio in questo momento equivale a una totale complicità", ha affermato. "È necessario un intervento immediato per garantire la sicurezza della flottiglia e per assicurare che possiamo continuare ad aprire il corridoio umanitario verso Gaza".
Bessent: "Sequestrato quasi mezzo miliardo in criptovalute all'Iran"
Il Segretario del Tesoro statunitense Scott Bessent ha dichiarato che Washington ha sequestrato "quasi mezzo miliardo" di dollari in criptovalute iraniane e che l'"Operazione Furia Economica" ha gettato il governo di Teheran in una "crisi". "Siamo riusciti a sequestrare circa 350 milioni di dollari in criptovalute, a cui si aggiungono altri 100 milioni che abbiamo acquisito di recente, arrivando così a quasi mezzo miliardo, e stiamo congelando i conti bancari ovunque", ha detto Bessent a Fox News, ripreso da Al Jazeera. Ha aggiunto che Trump aveva ordinato la campagna di pressione economica nel marzo dello scorso anno e gli aveva chiesto di "intensificare ulteriormente la pressione" circa tre settimane fa. Gli Stati Uniti stanno ora facendo pressione su governi e aziende stranieri affinché interrompano i rapporti con l'Iran. "Ci siamo rivolti agli acquirenti di petrolio iraniano e abbiamo detto loro che... siamo disposti a imporre sanzioni secondarie alle loro industrie e alle loro banche che tollerano il petrolio iraniano nei loro sistemi", ha affermato. Bessent ha aggiunto che la campagna economica e il blocco navale statunitense sui porti iraniani infliggeranno danni permanenti all'economia iraniana.
Axios: "Comandanti oggi da Trump su nuove opzioni militari contro l'Iran"
Il presidente americano Donald Trump dovrebbe ricevere oggi un briefing sui nuovi piani di potenziale azione militare contro l'Iran dai comandanti, a partire dall'ammiraglio Brad Cooper, a capo del Centcom, a conferma che il tycoon ha in seria considerazione la ripresa di azioni militari per superare lo stallo negoziale e sferrare il colpo finale prima di porre fine alla guerra. Tra le ipotesi, riferisce Axios in base a più fonti, la conquista di parte dello Stretto di Hormuz per riaprirlo alla navigazione commerciale, un blitz per mettere in sicurezza l'uranio iraniano altamente arricchito e attacchi "brevi e potenti". Secondo le fonti, anche il Capo di Stato Maggiore congiunto, il generale Dan Caine, dovrebbe partecipare al briefing. E, guardando al passato, Cooper tenne un briefing simile a Trump il 26 febbraio, due giorni prima che Stati Uniti e Israele lanciassero la guerra contro l'Iran. Una fonte vicina al tycoon ha affermato che quel briefing ha contribuito alla decisione di Trump di scatenare il conflitto. Il Centcom, il Comando militare Usa che copre il Medio Oriente, ha preparato un piano per una serie di attacchi "brevi e potenti" contro l'Iran, che probabilmente includeranno obiettivi infrastrutturali, nella speranza di sbloccare la situazione di stallo nei negoziati, secondo quanto affermato da tre fonti a conoscenza dei fatti. La speranza, ha rimarcato Axios, sarebbe che l'Iran torni al tavolo dei negoziati mostrando maggiore flessibilità sulla questione nucleare. Un altro piano si concentra sulla conquista di una parte dello Stretto di Hormuz per riaprirlo alla navigazione commerciale con un'iniziativa che potrebbe includere forze di terra, ha affermato una fonte. Un'altra opzione, già discussa in passato e che potrebbe emergere nel briefing, è un'operazione delle forze speciali per mettere in sicurezza le scorte iraniane di uranio altamente arricchito. Ieri, Trump ha detto ad Axios di ritenere il blocco navale contro l'Iran "un po' più efficace dei bombardamenti". Secondo due fonti, inoltre, il tycoon vede allo stato il blocco come la principale leva negoziale con Teheran, ma prenderebbe in considerazione un'azione militare se l'Iran non dovesse cedere. I pianificatori Usa stanno anche valutando la possibilità che l'Iran intraprenda un'azione militare contro le forze statunitensi nella regione come rappresaglia per il blocco.