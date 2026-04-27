Iran, cosa sono le “zanzare” di Teheran e perché minacciano Hormuz

Tra gli accordi sottoscritti negli anni ci sono anche quelli con aziende nautiche italiane come la FB Design. Tra il 1998 e il 2005, anno del blocco deciso dall'allora governo Berlusconi su pressione Usa, Teheran ha importato dall'Italia battelli, disegni e stock di motori Isotta Fraschini utilizzati per la costruzione di bolidi in grado di toccare punte di 133 chilometri orari. Negli ultimi anni lo sviluppo delle "zanzare" è passato tramite accordi con Cina e Corea del Nord, incluso un modello che rimane in gran parte sommerso ad eccezione del posto di guida.