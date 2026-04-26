Guerra Usa-Iran, i punti chiave dei negoziati: dal nucleare ai missili

Introduzione

I piani nucleari e le capacità militari dell'Iran, ma anche le sue alleanze internazionali, le sanzioni che da tempo ne colpiscono duramente l'economia e il controllo dello Stretto di Hormuz. Sono questi i principali nodi che restano irrisolti tra Washington e Teheran, i temi più spinosi e divisivi tra le due parti, senza la risoluzione dei quali sembra difficile che si possa arrivare a un accordo.

E la tensione non sembra allentarsi, con Donald Trump che sabato su Truth ha annunciato: "Ho appena annullato il viaggio dei miei rappresentanti (Steve Witkoff e Jared Kushner, ndr) in Pakistan per incontrare gli iraniani. Troppo tempo sprecato negli spostamenti, troppo lavoro. Inoltre, vi sono fortissime lotte intestine e confusione all'interno della loro 'leadership'. Nessuno sa chi comandi, nemmeno loro stessi. Per di più, abbiamo tutte le carte in mano noi, loro non ne hanno nessuna. Se vogliono parlare, non devono far altro che chiamare". "Il documento che ci ha proposto l'Iran non era abbastanza". - ha aggiunto Trump parlando con i giornalisti qualche ora dopo - Stranamente dieci minuti dopo che ho cancellato il viaggio dei miei inviati in Pakistan ce ne hanno mandato un altro".