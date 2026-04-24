Cipro, al via la seconda giornata del vertice informale Ue

Questa mattina, i premier e presidenti sono a Nicosia: la sessione è interamente dedicata a discutere del Quadro finanziario pluriennale dell'Ue (o Mff), il piano di bilancio dell'Ue per il 2028-34. L'Ue pronta ad adottare la roadmap del mercato unico. Chiusura con i leader arabi. Ieri spazio ai conflitti in Ucraina e in Medio Oriente ascolta articolo

Prosegue oggi a Cipro il vertice informale con i capi di Stato e di governo dell'Ue. Su invito della presidenza di turno del Consiglio dell'Unione, cipriota in questo semestre, i leader si sono ritrovati nell'isola per discutere principalmente delle conseguenze della guerra in Iran, con il successivo blocco dello Stretto di Hormuz, e del Quadro Finanziario Pluriennale dell'Ue 2028-34, per poi confrontarsi, infine, con i loro omologhi di Siria, Giordania, Egitto, Libano e con il segretario del Consiglio di Cooperazione del Golfo.

Di cosa si è parlato ieri Il vertice informale a Cipro è diviso in tre momenti, in due luoghi diversi. Nella serata di ieri i capi di Stato e di governo si sono riuniti ad Agia Napa. Si è discusso del conflitto in Ucraina (presente anche Volodymyr Zelensky) con l'approvazione del prestito Ue da 90 miliardi per Kiev e il 20esimo pacchetto di sanzioni a Mosca. Spazio poi alla situazione in Medio Oriente che sta causando grossi problemi all'Ue per l'approvvigionamento di energia. Molti Paesi europei e la stessa Ue, attraverso la sua missione navale nella regione, hanno detto di essere pronti a contribuire, per mantenere aperto lo Stretto di Hormuz. Vedi anche Vertice Cipro, al centro crisi energia. Meloni: Ue sia più coraggiosa