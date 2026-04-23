L’incontro si apre stasera con una cena tra i leader e proseguirà domani. Molti gli argomenti di discussione sul tavolo: dalla crisi in Medio Oriente fino al mercato unico europeo, passando per il piano della Commissione per far fronte alla crisi energetica ascolta articolo

Si tiene oggi - e durerà fino a domani 24 aprile - la riunione informale dei 27 capi di Stato o governo dell’Unione europea. Sono molti i temi che devono essere affrontati nel corso dell’incontro che si tiene a Nicosia, capitale di Cipro: dalla crisi in Medio Oriente fino al mercato unico europeo, passando per il piano della Commissione per far fronte alla crisi energetica. L’evento si apre stasera con la cena tra i leader: tra gli altri saranno presenti la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. Anche la premier italiana Giorgia Meloni ha confermato la sua presenza. Invece, secondo quanto riportato da Politico, non dovrebbe essere presente il premier ungherese uscente Viktor Orbán.

Il conflitto in Medio Oriente al centro del vertice Come scritto la settimana scorsa dal presidente del Consiglio europeo Antonio Costa nella lettera di invito ai 27 per il vertice, a Cipro sarà affrontato "il conflitto in Iran e in Medio Oriente, che pone sfide serie all'Ue. Innanzitutto, dobbiamo discutere la nostra risposta a questa situazione in rapida evoluzione. Ciò comprende il contributo dell'Europa alla distensione e alla pace nella regione, nonché alla libertà di navigazione". Spazio poi all’energia, su cui ieri è arrivato il "pacchetto" voluto dalla Commissione: "Gli effetti dell'elevato prezzo dei combustibili fossili sono già visibili nella vita quotidiana dei nostri cittadini e delle nostre imprese. Date le potenziali ulteriori conseguenze economiche negative di un conflitto prolungato, discuteremo degli strumenti a nostra disposizione, sulla base delle decisioni adottate dal Consiglio europeo di marzo e delle misure proposte dalla Commissione a seguito di esse". Leggi anche Iran, caro-carburante spinge prezzi cibo: ecco quali sono aumentati

Dal Quadro finanziario al mercato unico Nella mattinata del 24 aprile, "affronteremo il tema del prossimo Quadro finanziario pluriennale", ha detto ancora Costa nella sua lettera. Si tratta di "una discussione che avevamo previsto per marzo, ma che abbiamo dovuto rinviare. Da allora la questione è diventata ancora più urgente. Dobbiamo tenere un dibattito aperto su come conciliare le nostre ambizioni con un livello adeguato di finanziamenti, compresa l'importanza delle nuove risorse proprie". Inoltre, al vertice, è attesa anche la roadmap congiunta 'One Europe, One Market' di Commissione, Consiglio ed Europarlamento: il documento prevede una accelerazione sul completamento del mercato unico entro il 2027, con l'Ue pronta a una linea dura verso i Paesi che non attuano le riforme. Il traguardo è indicato come "priorità politica assoluta", con un monitoraggio serrato e il ricorso a "tutti gli strumenti disponibili, comprese le procedure di infrazione" contro i ritardi. Leggi anche In Europa chi ospita la maggior parte dei rifugiati ucraini?