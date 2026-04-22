"L'Ets è il motore principale della decarbonizzazione dell'Europa, e si è rivelato un successo. Siamo riusciti a ridurre significativamente le nostre emissioni, mentre allo stesso tempo i settori che beneficiano dell'Ets hanno registrato una crescita", ha sottolineato il commissario Ue all'Energia Dan Jorgensen in conferenza stampa presentando il piano "Accelerate Eu" contro la crisi energetica. "Non ha rappresentato uno svantaggio competitivo - ha aggiunto Jorgensen - ma ha effettivamente innescato una transizione e una trasformazione che hanno garantito la competitività di molte industrie".

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