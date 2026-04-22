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Perché il Consiglio Ue di Cipro mette a nudo le fragilità dell’Europa

Luciana Grosso

Ispi
©Getty

L'isola ospita un vertice informale destinato a riflettere le fratture interne all’Unione. Sul tavolo pesano la crisi di Hormuz e il futuro bilancio pluriennale. I leader si confronteranno su sicurezza energetica, missioni navali e politiche fiscali comuni, ma le divergenze restano profonde, soprattutto sulla distribuzione delle risorse. Il rischio è un Vecchio Continente sempre più diviso proprio nei momenti decisivi

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