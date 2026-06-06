Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Tecnologia

Instagram Plus, perché Meta vuole far pagare nuove funzioni

Simone Cosimi

Simone Cosimi
©Getty

Dopo anni di ricavi basati quasi esclusivamente sulla pubblicità, Meta introduce Instagram Plus: un abbonamento da 3,99 dollari al mese che sblocca strumenti avanzati per le Storie, funzioni di personalizzazione e nuove statistiche. Una mossa che segue la strada tracciata da Snapchat+ e X Premium e che potrebbe cambiare il rapporto tra utenti e social network

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ