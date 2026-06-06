Instagram Plus, perché Meta vuole far pagare nuove funzioni

Dopo anni di ricavi basati quasi esclusivamente sulla pubblicità, Meta introduce Instagram Plus: un abbonamento da 3,99 dollari al mese che sblocca strumenti avanzati per le Storie, funzioni di personalizzazione e nuove statistiche. Una mossa che segue la strada tracciata da Snapchat+ e X Premium e che potrebbe cambiare il rapporto tra utenti e social network