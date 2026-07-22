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Francia, stop ai social sotto i 15 anni: perché “il divieto non basta”

Agnese Ranaldi

Agnese Ranaldi
©Getty

La Francia vieta i social ai minori di 15 anni: è il primo Paese europeo a introdurre una misura simile. Una scelta nata dalle preoccupazioni sugli effetti delle piattaforme sulla salute dei più giovani, ma che apre interrogativi su privacy, responsabilità delle aziende tecnologiche e ruolo degli Stati nella regolamentazione digitale. Ne abbiamo parlato con Davide Dal Maso del Movimento etico digitale

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