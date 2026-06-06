Zerocalcare: “Come spendo i soldi? Dottori e avvocati”

Michele Rech, in arte Zerocalcare, è il nuovo ospite di Stories, ciclo di interviste di SkyTG24. Tra ironia e autocritica, il fumettista ha raccontato la genesi della sua nuova serie “Due Spicci” e ciò che ama e che detesta: dai cartoni animati che hanno formato la sua immaginazione ai videogame, dai dinosauri con cui è cresciuto da bambino sino alle riflessioni più intime sulla notorietà. L'intervista