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Zerocalcare: “Come spendo i soldi? Dottori e avvocati”

Omar Schillaci

Omar Schillaci
©Ansa

Michele Rech, in arte Zerocalcare, è il nuovo ospite di Stories, ciclo di interviste di SkyTG24. Tra ironia e autocritica, il fumettista ha raccontato la genesi della sua nuova serie “Due Spicci” e ciò che ama e che detesta: dai cartoni animati che hanno formato la sua immaginazione ai videogame, dai dinosauri con cui è cresciuto da bambino sino alle riflessioni più intime sulla notorietà. L'intervista

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