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Il futuro tech dell’Europa: cosa ci serve per non restare indietro?

Renato Coen

Renato Coen
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Chip, quantum, biotecnologie, energia. Sono alcuni degli elementi che Roberto Viola, Direttore Generale della Commissione europea per il digitale ritiene fondamentali per la competitività dell'Ue. L'intervista per Insider

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