Insolvenze globali, +6% nel 2026: pesa la crisi in Medio Oriente

A livello globale, i principali settori a rischio sono l'edilizia, il commercio al dettaglio e i servizi. "Nel 2026, l'Europa - si legge nel rapporto - sarebbe in testa a questo conteggio globale, in particolare l'Europa occidentale, davanti al Nord America, entrambi con il picco più alto degli ultimi 12 anni, seguiti dall'Europa centrale e orientale e dall'Asia. Ciò equivale al 6% del numero di disoccupati negli Stati Uniti e in Europa, ma con differenze significative tra i vari Paesi (1% in Spagna, 4% in Italia, 7% in Germania, 9% nel Regno Unito e 11% in Francia).