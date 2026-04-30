Tregua Medio Oriente, Flotilla: governi ci proteggano

Abbiamo raggiunto telefonicamente Luca Poggi, uno dei membri della Global Sumud Flotilla, per avere aggiornamenti sulla situazione. "Siamo a ovest di Creta, in acque territoriali greche a circa 8 miglia dalla costa, e siamo una delle 35 barche che sono um scampate all'intercettazione da parte dell'esercito israeliano di questa notte", ha spiegato. Su quanto accaduto nelle altre imbarcazioni ha raccontato: "Abbiamo solo visto le comunicazioni saltare, radio, internet e telefoni, e l'ultima immagine che abbiamo di loro è la telecamera di bordo con i soldati armati dell'esercito israeliano, che prendono il controllo della barca. I GPS anche sono stati disattivati, e in questo momento ci sono 22 imbarcazioni, in mezzo al mare, a meno di 24 ore da una violenta tempesta che si abbatterà sulla zona, e non sappiamo nulla, non sappiamo se le persone a bordo stanno bene, non sappiamo in che condizioni sono le barche, non sappiamo se qualcuno è stato deportato, o se a qualcuno è stato fatto del male, non sappiamo nulla e oltre al pericolo della tempesta ci sono questioni forse più problematiche legate al fatto che su queste barche ci sono cittadini palestinesi, e sappiamo bene cosa fanno gli israeliani ai cittadini palestinesi. Uno penserebbe che a 500 miglia nautiche dalla propria area di competenza, quindi quasi 1000 chilometri, nessuno si azzardi, soprattutto in in acque europee e in zona europea, nessuno si azzardi a fare un'azione del genere, ma questa è la situazione, quindi siamo in un momento in cui temiamo fortemente per la vita delle persone a bordo delle barche intercettate", ha aggiunto.