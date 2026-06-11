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Slovenia, danni per forti tempeste

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La Slovenia sta facendo i conti con i danni provocati da una violenta ondata di maltempo che ha attraversato il Paese durante la notte. Nella cittadina di Komenda, tetti divelti, alberi sradicati e detriti sparsi hanno richiesto interventi di ripristino e messa in sicurezza. Le tempeste sono arrivate dopo un mese di maggio eccezionalmente caldo, in un contesto di temperature elevate segnalate anche dagli osservatori climatici europei.

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