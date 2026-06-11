Russia, droni su Krasnodar: incendi e feriti

Un attacco con droni ha colpito la regione russa di Krasnodar durante la notte. Secondo le autorità locali, i detriti di un drone intercettato hanno provocato un incendio in un edificio residenziale della città, ferendo due persone. Un secondo rogo è stato segnalato nell’area circostante la raffineria di Afipsky, mentre le difese aeree russe erano impegnate a contrastare l’attacco