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Russia, droni su Krasnodar: incendi e feriti

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Un attacco con droni ha colpito la regione russa di Krasnodar durante la notte. Secondo le autorità locali, i detriti di un drone intercettato hanno provocato un incendio in un edificio residenziale della città, ferendo due persone. Un secondo rogo è stato segnalato nell’area circostante la raffineria di Afipsky, mentre le difese aeree russe erano impegnate a contrastare l’attacco

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