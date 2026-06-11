Scoperto cimitero di balene con fossili di 5,3 mln di anni

Un team internazionale di ricercatori ha scoperto nell'Oceano Indiano il più grande e profondo cimitero di balene mai documentato. Il sito, situato nella zona di Diamantina a oltre 7.000 metri di profondità, conserva centinaia di fossili e diversi ecosistemi alimentati dai resti di cetacei sprofondati sul fondale. Secondo uno studio pubblicato sulla rivista Nature, alcuni dei reperti risalgono ad almeno 5,3 milioni di anni fa.