In Cina il rito di benedizione delle "barche drago"

A Guangzhou, nella provincia meridionale cinese del Guangdong, i residenti hanno celebrato il tradizionale rito di benedizione delle “barche drago”. La cerimonia, che rappresenta una preghiera propiziatoria per il meteo e per un raccolto abbondante, prevede il risveglio delle imbarcazioni "dormienti" attraverso precisi rituali di purificazione e decorazione. I residenti adornano le barche con piante locali e simboli tradizionali, prima del momento centrale in cui un anziano dipinge gli occhi del drago per infondere vitalità allo scafo.