Bolivia, scontri tra agricoltori e polizia a La Paz

A La Paz sono scoppiati scontri tra polizia e manifestanti arrivati dalla regione di Cochabamba per chiedere la fine del governo del presidente Rodrigo Paz. Le tensioni sono esplose quando i dimostranti hanno tentato di raggiungere Plaza Murillo, sede delle principali istituzioni del Paese. Le proteste fanno parte di una più ampia ondata di mobilitazioni sostenute anche dall'ex presidente Evo Morales, che da settimane sta provocando blocchi stradali e forti disagi in diverse aree della Bolivia.
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