Russia: condannato Schlossberg, Yabloko fuori dal voto

Lev Schlossberg, vicepresidente del partito russo Yabloko, è stato condannato a una pena in colonia penale per aver diffuso informazioni false sulle forze armate e averle screditate, accuse legate alle sue posizioni contro la guerra in Ucraina. Nelle stesse ore la Corte Suprema ha confermato l'esclusione di Yabloko dalle elezioni parlamentari del 18-20 settembre, su ricorso del partito nazionalista Rodina. Si tratta di una delle poche forze ancora registrate a opporsi apertamente alla guerra, che così non potrà presentare le proprie liste alla Duma.
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