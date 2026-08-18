Russia: condannato Schlossberg, Yabloko fuori dal voto

Lev Schlossberg, vicepresidente del partito russo Yabloko, è stato condannato a una pena in colonia penale per aver diffuso informazioni false sulle forze armate e averle screditate, accuse legate alle sue posizioni contro la guerra in Ucraina. Nelle stesse ore la Corte Suprema ha confermato l'esclusione di Yabloko dalle elezioni parlamentari del 18-20 settembre, su ricorso del partito nazionalista Rodina. Si tratta di una delle poche forze ancora registrate a opporsi apertamente alla guerra, che così non potrà presentare le proprie liste alla Duma.