Sky Cube 11/6 - Belfast, cosa c’è dietro le proteste contro i migranti

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Belfast, cosa c’è dietro i disordini contro i migranti - Sky Cube 11/6

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Sono giorni di scontri e violenze a Belfast. Il punto di partenza è stato l’accoltellamento di un cittadino irlandese, attribuito a un rifugiato sudanese, ma presto le tensioni sono degenerate in attacchi contro migranti e stranieri. Quali sono le motivazioni? Nella puntata di oggi di Sky Cube Tonia Cartolano dialoga con la corrispondente da Londra e inviata a Belfast Tiziana Prezzo per capire da dove nasce questa escalation in Irlanda del Nord e quali conseguenze può avere sul dibattito politico e sociale nel Regno Unito

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