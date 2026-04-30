Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha ripostato sul proprio profilo di Truth una mappa dello Stretto di Hormuz in cui il braccio di mare conteso nel corso dell'attuale guerra contro l'Iran ( LE NEWS DI SKY TG24 IN DIRETTA ) è ribattezzato "Stretto di Trump". Nell'immagine si vedono anche delle petroliere con la bandiera a stelle e strisce che transitano in maniera apparentemente semplice proprio nello stretto.

Una serie di attacchi "brevi e potenti"

Intanto lo stesso presidente americano dovrebbe aver condotto, nelle scorse ore, un briefing sui nuovi piani legati ad una potenziale azione militare contro l'Iran insieme ad alcuni comandanti dell'eesercito Usa, a partire dall'ammiraglio Brad Cooper, a capo del Centcom. Conferma, questa, che il tycoon avrebbe preso in seria considerazione la ripresa di azioni militari per superare lo stallo negoziale e infliggere il colpo finale prima di porre fine alla guerra. Tra le ipotesi, stando a quanto riporta Axios in base a più fonti, c'è proprio la conquista di parte dello Stretto di Hormuz per riaprirlo alla navigazione commerciale. Alla base ci sarebbe l'idea di un blitz per mettere in sicurezza l'uranio iraniano altamente arricchito grazie ad una serie di attacchi "brevi e potenti".