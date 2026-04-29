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Lo speciale di Sky TG24 sulla guerra in Iran
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Petrolio, l'Iran è davvero "vicino al collasso" per la guerra (come dice Trump)?

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Ansa/Sky TG24

Teheran avrebbe chiesto al presidente Usa di "aprire lo Stretto di Hormuz" il prima possibile, incapace di sopravvivere ancora a lungo agli effetti del blocco navale americano. La situazione è davvero così difficile? Anche di questo si è parlato nella puntata di "Numeri", approfondimento di Sky TG24, del 28 aprile

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