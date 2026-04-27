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Lo speciale di Sky TG24 sulla guerra in Iran
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Sky TG24 sui cacciamine che l'Italia potrebbe inviare a Hormuz

Mondo

L'Italia ha a disposizione otto navi progettate allo scopo che pongono la Marina italiana tra le più preparate al mondo ad affrontare queste minacce. Le navi cacciamine italiane, per liberare lo stretto di Hormuz, potrebbero partire da La Spezia, nel momento in cui arrivasse il via libera da parte del governo

Potrebbero partire da La Spezia le navi cacciamine italiane per liberare lo stretto di Hormuz, nel momento in cui arrivasse il via libera da parte del governo. L'Italia ha a disposizione otto navi progettate allo scopo, che pongono la Marina italiana tra le più preparate al mondo ad affrontare queste minacce.  Navi fantasma, poco rumorose e rilevabili dai sensori, i cacciamine sono adatti a entrare nei campi minati in sicurezza. Le ostilità dovranno essere ovviamente concluse in modo da poter permettere ai cacciamine di operare nel migliore dei modi in un'area così particolare e delicata.

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