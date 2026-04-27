Sky TG24 sui cacciamine che l'Italia potrebbe inviare a Hormuz

Potrebbero partire da La Spezia le navi cacciamine italiane per liberare lo stretto di Hormuz, nel momento in cui arrivasse il via libera da parte del governo. L'Italia ha a disposizione otto navi progettate allo scopo, che pongono la Marina italiana tra le più preparate al mondo ad affrontare queste minacce. Navi fantasma, poco rumorose e rilevabili dai sensori, i cacciamine sono adatti a entrare nei campi minati in sicurezza. Le ostilità dovranno essere ovviamente concluse in modo da poter permettere ai cacciamine di operare nel migliore dei modi in un'area così particolare e delicata.