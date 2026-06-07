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Kosovo al voto, Kurti cerca una nuova maggioranza

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I cittadini del Kosovo sono chiamati alle urne per le elezioni parlamentari anticipate, convocate dopo lo scioglimento dell'Assemblea. Il premier uscente Albin Kurti punta a confermare la leadership del suo partito Vetevendosje, ma per eleggere il prossimo presidente del Paese potrebbe essere necessario trovare un accordo con le forze di opposizione

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