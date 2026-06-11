Per l'avvocata generale della Corte di giustizia Ue Laila Medina il protocollo e la normativa italiana di attuazione "non sembrano contenere norme chiare e precise in grado di garantire l'insieme dei diritti" previsti dall'Unione"

I Paesi Ue possono localizzare centri per migranti anche fuori dall'Unione europea, ma "restano tenuti a rispettare le garanzie previste dal diritto comunitario in materia di asilo". È la posizione dell'avvocata generale della Corte di giustizia Ue Laila Medina nelle conclusioni sul protocollo tra Italia e Albania.

Norme italiane "non in grado di garantire l'insieme dei diritti"

Medina evidenzia che il protocollo e la normativa italiana di attuazione "non sembrano contenere norme chiare e precise in grado di garantire l'insieme dei diritti" previsti dall'Ue come "la difesa, il rispetto della vita privata e familiare e il rilascio immediato alla scadenza del termine di convalida del trattenimento". Di conseguenza, tali disposizioni "possono incidere o modificare le garanzie procedurali minime previste dal diritto dell'Ue". La sentenza della Corte è attesa nei prossimi mesi.