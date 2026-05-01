La minaccia di Trump di colpire i cattivi della Nato che non lo hanno aiutato nella guerra in Iran si estende all'Italia. Dopo aver messo nel mirino la Germania, a chi gli chiedeva se prenderebbe in considerazione anche per Roma e Madrid l'ipotesi di una riduzione delle truppe, il commander in chief ha risposto "probabilmente". "L'Italia non è stata di alcun aiuto, e la Spagna è stata terribile", ha accusato. In Italia si trovano 13mila soldati americani in varie basi, in Spagna 4mila. "Non ne capirei le ragioni, abbiamo anche dato disponibilità ad una missione per proteggere la navigazione a Hormuz", il commento di Crosetto.

L'ammiraglio Brad Cooper, a capo del Centcom, e il Capo di Stato Maggiore congiunto, generale Dan Caine, hanno informato Trump sui piani per possibili attacchi contro l'Iran. Lo riporta Barak Ravid di Axios, aggiungendo che, secondo 2 funzionari il briefing di giovedì è durato 45 minuti. Il cessate il fuoco tra Usa e Iran, iniziato ai primi di aprile, ha "posto fine" alle ostilità tra le parti ai fini della scadenza congressuale sui poteri di guerra. Lo ha chiarito un funzionario dell'amministrazione, secondo i media Usa, dopo che i repubblicani al Senato hanno sollecitato un'interpretazione dei 60 giorni previsti dal War Powers Act.

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