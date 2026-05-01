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Lo speciale di Sky TG24 sulla guerra in Iran
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Iran, premio Nobel Mohammadi in ospedale: catastrofico peggioramento condizioni di salute

Mondo

La Fondazione intitolata all'attivista iraniana ha fatto sapere che la donna è stata trasferita d'urgenza in ambulanza dal carcere di Zanjan a un ospedale locale, a causa delle sue gravi condizioni di salute

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"La vincitrice del premio Nobel per la pace Narges Mohammadi è stata trasferita d'urgenza in ambulanza oggi dal carcere di Zanjan a un ospedale locale, in Iran, a seguito di un catastrofico peggioramento delle sue condizioni di salute". Lo ha reso noto la Fondazione intitolata all'attivista iraniana con un messaggio su X.

La Fondazione ha riferito di "due episodi di perdita totale di coscienza e una grave crisi cardiaca" per Mohammadi. Il trasferimento in ospedale "si è reso necessario in quanto i medici del carcere hanno stabilito che le sue condizioni non potevano essere gestite in loco, nonostante le raccomandazioni mediche che prevedevano che fosse curata dalla sua equipe specializzata a Teheran". Per la famiglia, si è trattato di "un'azione disperata e 'dell'ultimo minuto' che potrebbe essere arrivata troppo tardi per affrontare le sue criticità". Ai primi di febbraio, l'attivista Premio Nobel è entrata in sciopero della fame e il mese successivo la fondazione ha lanciato l'allarme sulle sue condizioni di salute estremamente precarie, con un sospetto infarto, senza assistenza medica specialistica. Per settimane la famiglia e i sostenitori di Mohammadi hanno esortato il regime iraniano a consentirle di ricevere cure mediche urgenti, ma senza esito.

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