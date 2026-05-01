La Fondazione ha riferito di "due episodi di perdita totale di coscienza e una grave crisi cardiaca" per Mohammadi. Il trasferimento in ospedale "si è reso necessario in quanto i medici del carcere hanno stabilito che le sue condizioni non potevano essere gestite in loco, nonostante le raccomandazioni mediche che prevedevano che fosse curata dalla sua equipe specializzata a Teheran". Per la famiglia, si è trattato di "un'azione disperata e 'dell'ultimo minuto' che potrebbe essere arrivata troppo tardi per affrontare le sue criticità". Ai primi di febbraio, l'attivista Premio Nobel è entrata in sciopero della fame e il mese successivo la fondazione ha lanciato l'allarme sulle sue condizioni di salute estremamente precarie, con un sospetto infarto, senza assistenza medica specialistica. Per settimane la famiglia e i sostenitori di Mohammadi hanno esortato il regime iraniano a consentirle di ricevere cure mediche urgenti, ma senza esito.