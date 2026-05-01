Il presidente statunitense ha ribadito che Roma "non è stata di alcun aiuto" per gli Stati Uniti contro l'Iran e, per questo, starebbe prendendo in considerazione l'ipotesi di una riduzione delle truppe nel nostro Paese. La replica del ministro della Difesa, Guido Crosetto: "Non capirei le ragioni"

Donald Trump ha minacciato "il ritiro delle truppe americane dall'Italia". Ad annunciarlo è stato lo stesso presidente statunitense, specificando che Roma "non è stata di alcun aiuto" per gli Stati Uniti contro l'Iran e, per questo, starebbe prendendo in considerazione l'ipotesi di una riduzione delle truppe nel nostro Paese. Una misura che il tycoon vorrebbe estendere anche alla Spagna: "Madrid è stata terribile". Non ha tardato ad arrivare la replica del ministro della Difesa, Guido Crosetto, che ha dichiarato di "non capire le ragioni" perché "come è evidente a chiunque non abbiamo usato Hormuz" e "ci siamo anche resi disponibili ad una missione per proteggere la navigazione".

Trump: "Possibile ritiro delle truppe anche dalla Germania"

Poche ore prima dell'annuncio sull'Italia, Trump aveva minacciato anche la Germania. A seguito della disputa con il cancelliere tedesco Friedrich Merz in merito alla guerra in Iran, il tycoon aveva specificato, in un post su Truth, di "studiare e valutare la riduzione del numero delle truppe americane in Germania", con "una decisione in merito che sarà presa nel corso del prossimo breve periodo". La risposta di Berlino non si è fatta attendere: un funzionario dell'esecutivo tedesco ha bollato le parole di Trump come una "politica di minacce grossolane" e secondo il governo tedesco, un eventuale ritiro finirebbe per indebolire gli stessi Stati Uniti.

Nelle ultime ore, il tycoon è poi tornato ad attaccare la Nato: "Non è nemmeno una questione di quanto siano cattivi, sarebbe un conto se avessero detto le cose con garbo". Poi ha aggiunto: "Guardate il livello di assistenza che stanno fornendo all'Ucraina, hanno creato un disastro in Ucraina, un caos totale. La cosa incredibile è che hanno utilizzato lo stretto di Hormuz, mentre noi non lo usiamo".

Madrid: "Non preoccupati dalla minaccia di Trump"

Il governo spagnolo ha risposto alle parole del presidente americano, esprimendo "tranquillità". Come segnalano fonti dell'esecutivo riprese dall'agenzia Efe, la Spagna "è un partner affidabile, che ha sempre onorato gli impegni". Il governo iberico ha quindi rimarcato "la tranquillità", espressa anche in occasione di altri recenti minacce formulate da Trump, come quella di "espellere la Spagna dall'alleanza atlantica, per la sua posizione sul conflitto in Medio Oriente o anche per il rifiuto di elevare la spesa militare al 5% del Pil richiesto dalla Nato".