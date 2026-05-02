Il presidente Donald Trump ha affermato che gli Stati Uniti potrebbero "stare meglio" se i funzionari non raggiungessero un accordo con l'Iran, dato che i negoziati sembrano di nuovo in una fase di stallo. "Francamente, forse è meglio non raggiungere alcun accordo. Volete sapere la verità? Perchè non possiamo permettere che questa situazione continui. Va avanti da troppo tempo", ha dichiarato Trump durante un intervento come relatore principale a una cena privata del Forum Club a West Palm Beach, in Florida. Alcune ore prima, mentre era in partenza per la Florida, il presidente Usa aveva dichiarato alla CNN di non essere soddisfatto dell'ultima proposta iraniana volta a porre fine al conflitto. Trump aveva affermato che gli Stati Uniti non metteranno fine alla guerra con l'Iran "prematuramente", senza aver raggiunto gli obiettivi prefissati. Le sue opzioni sull'Iran, aveva sottolineato, si riducono a due: "Distruggerli completamente e farla finita per sempre. Oppure provare a raggiungere un accordo". Nelle scorse ore, Trump ha

notificato al Congresso che le "ostilità contro l'Iran iniziate il 28

febbraio 2026 sono terminate" il 7 aprile quando Washington e Teheran hanno concordato un cessate il fuoco temporaneo, poi prorogato. In questo modo, il capo della Casa Bianca intende aggirare la scadenza dei 60 giorni indicata dalla legge come termine massimo entro il quale il presidente puo' portare avanti un intervento armato senza l'autorizzazione del Parlamento.