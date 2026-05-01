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Israele, suora francese aggredita a Gerusalemme: fermato 36enne. VIDEO

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Il video dell'aggressione di una suora della Scuola Biblica e Archeologica della città israeliana è stato diffuso dalla polizia ed è diventato virale sui social nello Stato ebraico. Secondo i media israeliani per l'aggressione è stato arrestato un 36enne

Una suora della Scuola Biblica e Archeologica di Gerusalemme è stata aggredita il 28 aprile nei pressi della Tomba di Re Davide. Il video, diffuso dalla polizia israeliana, è diventato virale sui social. I media israeliani riferiscono che la polizia ha arrestato un 36enne. L'uomo è stato interrogato con l'accusa di aggressione a sfondo razziale e verrà condotto davanti al Tribunale di Gerusalemme per la proroga della sua custodia cautelare. La suora ha riportato una contusione alla testa a seguito dell'aggressione.

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