Tel Aviv, scontri alla protesta degli ultraortodossi

Violenti scontri a Tel Aviv tra la polizia israeliana e i manifestanti ultraortodossi che hanno bloccato un importante incrocio stradale per protestare contro l'obbligo di leva militare. Gli agenti, supportati da unità a cavallo, sono intervenuti con la forza per sgomberare la zona. La tensione politica sul tema è altissima: mentre i partiti ultraortodossi della coalizione di governo chiedono una legge che ufficializzi l'esenzione dal servizio militare, l'opposizione e gli alleati di destra del premier Netanyahu pretendono una condivisione del carico militare, alla luce dei quasi mille soldati morti in due anni di guerra a Gaza e in Libano.