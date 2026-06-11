Violenti scontri a Tel Aviv tra la polizia israeliana e i manifestanti ultraortodossi che hanno bloccato un importante incrocio stradale per protestare contro l'obbligo di leva militare. Gli agenti, supportati da unità a cavallo, sono intervenuti con la forza per sgomberare la zona. La tensione politica sul tema è altissima: mentre i partiti ultraortodossi della coalizione di governo chiedono una legge che ufficializzi l'esenzione dal servizio militare, l'opposizione e gli alleati di destra del premier Netanyahu pretendono una condivisione del carico militare, alla luce dei quasi mille soldati morti in due anni di guerra a Gaza e in Libano.
Prossimi video
Papa, incontro con realtà accoglienza migranti alle Canarie
Mondo
Papa Leone XIV alle Canarie sul molo dei migranti
Mondo
Tel Aviv, scontri alla protesta degli ultraortodossi
Mondo
Guerra in Ucraina, prossima settimana inizio negoziati adesioni Kiev a UE
Mondo
Scoperto cimitero di balene con fossili di 5,3 mln di anni
Mondo
Guerra in Iran, perché l'isola di Kharg è così importante
Mondo
Sky Cube 11/6 - Belfast, cosa c’è dietro le proteste contro i migranti
Mondo