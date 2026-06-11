Papa Leone XIV alle Canarie sul molo dei migranti

Papa Leone XIV è arrivato alle Isole Canarie per l'ultima tappa del suo viaggio apostolico in Spagna. Il Pontefice ha visitato il porto di Arguineguín, uno dei principali punti di ingresso per i flussi migratori dall'Africa, dove ha incontrato le associazioni che si occupano di accoglienza e ha ascoltato le storie dei sopravvissuti. Poi, dopo un breve momento di preghiera, il Papa ha lanciato in mare una corona di fiori per commemorare i migranti deceduti lungo la rotta atlantica, un gesto simbolico analogo a quello compiuto da Papa Francesco a Lampedusa nel 2013.
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