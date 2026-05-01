Secondo un sondaggio realizzato da Washington Post, ABC News e Ipsos, il 61% degli statunitensi ritiene che l'uso della forza militare contro l'Iran sia stato "un errore". Meno di due americani su 10 credono invece che l'operazione di Trump contro Teheran sia stata efficace

Tra i cittadini americani la guerra in Iran è impopolare quanto la guerra in Iraq nel 2006 e la guerra del Vietnam nei primi anni '70. A evidenziarlo è un sondaggio realizzato da Washington Post, ABC News e Ipsos. Secondo i risultati, il 61% degli statunitensi ritiene che l'uso della forza militare contro l'Iran sia stato "un errore". Meno di due americani su dieci credono invece che le azioni del presidente Donald Trump contro Teheran siano state efficaci.