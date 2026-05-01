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Lo speciale di Sky TG24 sulla guerra in Iran
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Usa, Wp: "La guerra in Iran è impopolare come quelle in Iraq e Vietnam"

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©IPA/Fotogramma

Secondo un sondaggio realizzato da Washington Post, ABC News e Ipsos, il 61% degli statunitensi ritiene che l'uso della forza militare contro l'Iran sia stato "un errore". Meno di due americani su 10 credono invece che l'operazione di Trump contro Teheran sia stata efficace

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Tra i cittadini americani la guerra in Iran è impopolare quanto la guerra in Iraq nel 2006 e la guerra del Vietnam nei primi anni '70. A evidenziarlo è un sondaggio realizzato da Washington Post, ABC News e Ipsos. Secondo i risultati, il 61% degli statunitensi ritiene che l'uso della forza militare contro l'Iran sia stato "un errore". Meno di due americani su dieci credono invece che le azioni del presidente Donald Trump contro Teheran siano state efficaci. 

Il sondaggio del Washington Post

Stando al sondaggio, il 40% dei cittadini Usa si è detto convinto che "l'operazione in Iran non sia riuscita", mentre una quota analoga ritiene che è "troppo presto per dirlo".  Tra gli elettori repubblicani però il sostegno alla guerra rimane alto: il 79% crede infatti che sia stata "la decisione giusta". 

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