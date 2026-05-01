Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Spari 25 aprile a Roma, disposti i domiciliari per Bondì

Cronaca

Lo ha deciso il gip al termine dell'udienza di convalida che ha derubricato l'accusa da duplice tentato omicidio a tentate lesioni pluriaggravate anche dalla premeditazione

ascolta articolo

Va ai domiciliari Eitan Bondì, il 21 enne fermato per aver sparato a due attivisti dell'Anpi il 25 aprile scorso a Roma. Lo ha deciso il gip al termine dell'udienza di convalida che ha derubricato l'accusa da duplice tentato omicidio a tentate lesioni pluriaggravate anche dalla premeditazione. 

 

Mi assumo la responsabilità di questo gesto deplorevole, mi vergogno di quanto ho fatto. Esprimo solidarietà verso le persone ferite e di chi si è sentito offeso dal mio gesto". E' quanto ha detto Eitan Bondì, secondo quanto riferiscono i suoi difensori, Cesare Gai e Gianluca Tognozzi, nel corso di dichiarazioni spontanee davanti al gip. "Voglio specificare che non faccio parte di nessun gruppo. Non ci sono moventi politici e ideologici dietro il mio gesto: non ho nessun legame con la Brigata Ebraica", ha aggiunto. 

Cronaca: Ultime notizie

1 Maggio, cortei in tutta Italia per "il lavoro dignitoso". DIRETTA

live Cronaca

A Marghera Cgil, Cisl e Uil di nuovo insieme, dopo gli eventi separati dello scorso anno. Il tema...

Violenza sessuale a atlete, maestro di Taekwondo condannato a 4 anni

Cronaca

Secondo quanto ricostruito nelle indagini, le molestie sarebbero avvenute tra il 2018 e il 2020...

Incidenti lavoro, travolto da ruspa: muore in Alto Adige

Cronaca

Il dramma nella zona produttiva Coste nei pressi della cittadina di Chiusa lungo la Val d'Isarco

Bisceglie, chi era Angelo Pizzi: il cameriere 62enne ucciso per errore

Cronaca

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima, dipendente 62enne del locale, sarebbe stata raggiunta...

Segrega e minaccia di morte figlia per costringerla a nozze: arrestato

Cronaca

Un 52enne di nazionalità irachena è stato arrestato in Svezia dalla polizia di Taranto in...

Cronaca: i più letti