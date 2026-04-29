Il giovane è sospettato di aver esploso un colpo di pistola a piombini centrando due militanti dell'Anpi al termine della manifestazione del 25 aprile nei pressi del Parco Schuster, vicino alla Basilica di San Paolo, a Roma. I pm contestano il reato di tentato omicidio. Nelle contestazioni anche il reato di detenzione di armi. Il giovane sarebbe stato individuato dalla targa dello scooter da cui ha esploso i colpi con una pistola soft air ascolta articolo

C’è un fermo per i colpi di pistola ad aria compressa sparati contro un uomo e una donna al termine del corteo per il 25 aprile nei pressi di Parco Schuster a Roma. Si tratta di un ventunenne, pare appartenente alla Comunità ebraica, perquisito ieri sera intorno alle 20 e ora in stato di fermo. Nel corso dell'atto istruttorio delegato alla Digos dal procuratore di Roma, Francesco Lo Voi, il ragazzo, avrebbe affermato: "Faccio parte della Brigata Ebraica". Una frase che, secondo quanto si apprende, sarebbe destituita di ogni fondamento. Le indagini La Digos, che aveva immediatamente acquisito le immagini delle telecamere della zona e sentito i testimoni, ha individuato dopo le indagini coordinate dalla procura di Roma il presunto autore del gesto, che a bordo di uno scooter, con giacca mimetica e casco integrale, ha sparato almeno tre colpi contro i due manifestanti. L'indagine è coordinata dai pm dall'antiterrorismo della Capitale. I pm, coordinati dal procuratore Francesco Lo Voi, contestano il reato di tentato omicidio. Nelle contestazioni anche il reato di detenzione di armi. Il giovane sarebbe stato individuato dalla targa dello scooter da cui ha esploso i colpi con una pistola soft air.

La Brigata Ebraica La Brigata Ebraica informa di avere appreso dalla stampa la notizia del fermo del 21enne quale presunto aggressore dei due iscritti Anpi il 25 aprile a Roma e dichiara "di non conoscerlo e di non avere tra i suoi membri persone che rispondano" al suo nome. Sottolinea anche "di non aver alcun rappresentante ne' iscritto nella città di Roma". "Provo orrore e condanno nella maniera piu' risoluta, e senza alcuna giustificazione, chiunque si permetta di usare il nome della Brigata Ebraica per compiere atti di violenza", afferma Davide Romano. "La Brigata Ebraica ha combattuto per la libertà e la dignità umana. Strumentalizzarne il nome per giustificare o coprire comportamenti violenti è un oltraggio alla sua memoria e a tutti coloro che si sono sacrificati sotto quella bandiera. Ringraziamo di tutto cuore le forze dell'ordine - aggiunge il direttore del museo della Brigata ebraica di Milano - per aver agito con tale rapidità. La loro prontezza è un segnale importante e un messaggio chiaro: certi atti non devono essere tollerati. Ci riserviamo inoltre di adire a vie legali contro tutti quelli che usano e useranno il nome della Brigata Ebraica per accostarlo a questo atto vergognoso. La violenza - conclude - non ha mai fatto parte dei nostri valori e non li rappresenterà mai". Approfondimento Roma, spari dopo corteo 25 aprile: feriti due iscritti all'Anpi