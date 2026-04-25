Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Roma, spari ad aria compressa dopo corteo 25 aprile: feriti due iscritti all'Anpi

Cronaca
©Ansa

Secondo quanto si è appreso marito e moglie, con il fazzoletto dei partigiani al collo, stavano cercando un bar in via delle Sette chiese quando un uomo in sella a uno scooter ha estratto l’arma e ha sparato. Nessuno dei due è grave, ha fatto sapere l’Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, aggiungendo che "quello che è successo è una cosa gravissima"

ascolta articolo

Un uomo e una donna sono rimasti feriti a Roma nel pomeriggio di oggi, 25 aprile, dopo essere stati raggiunti da alcuni colpi sparati da una pistola ad aria compressa. I due, marito e moglie iscritti all’Anpi, sono stati colpiti al collo e alla guancia il primo, alla spalla la seconda.

La dinamica

Secondo quanto si è appreso marito e moglie, con il fazzoletto dei partigiani al collo, stavano cercando un bar in via delle Sette chiese, vicino alla piazza della manifestazione per il 25 aprile. A quel punto un uomo su uno scooter chiaro, con casco integrale e un giubbotto di colore militare, si è fermato, ha estratto la pistola ad aria compressa e ha sparato. Nessuno dei due è grave, ha fatto sapere l’Anpi, aggiungendo che "stanno bene". Ma, aggiungono, "quello che è successo è una cosa gravissima".

Vedi anche

25 aprile, l’omaggio di Mattarella all'Altare della Patria. VIDEO
FOTOGALLERY

©Ansa

25 aprile 2026
1/15
Cronaca

25 aprile, cortei e manifestazioni in tutta Italia. FOTO

Nelle città italiane si tengono celebrazioni, cerimonie e cortei per rendere omaggio alla Resistenza e all’81esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo. Da Roma a Milano, fino a Palermo e Bologna, accanto alle bandiere dell’Anpi sono tante anche quelle della Palestina e della pace. Diverse contestazioni e tensioni

Vai alla Fotogallery

Cronaca: Ultime notizie

25 aprile, cortei e manifestazioni in tutta Italia. FOTO

Cronaca

Nelle città italiane sono in corso celebrazioni, cerimonie e cortei per rendere omaggio alla...

14 foto
25 aprile 2026

25 aprile, Mattarella: Resistenza è opporsi a violenza sull'uomo. LIVE

live Cronaca

Il presidente della Repubblica si è recato a San Severino Marche per la Festa della Liberazione....

Milano, 25 Aprile, corteo in porta Venezia, Brigata ebraica e delle comunità ucraina e iraniana al corteo cittadino per la Festa della Liberazione

Meteo, cosa dicono le previsioni in vista del ponte del Primo maggio

Cronaca

Arrivano importanti aggiornamenti in vista del tanto atteso ponte del primo maggio. Le...

Sospeso stop concessione spiaggia Mondello, "rischi ordine pubblico"

Cronaca

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha accolto l'appello...

Foggia, assessore regionale investito da un monopattino

Cronaca

Raffaele Piemontese è stato investito da un monopattino elettrico durante le celebrazioni della...

Cronaca: i più letti