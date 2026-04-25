Secondo quanto si è appreso marito e moglie, con il fazzoletto dei partigiani al collo, stavano cercando un bar in via delle Sette chiese quando un uomo in sella a uno scooter ha estratto l’arma e ha sparato. Nessuno dei due è grave, ha fatto sapere l’Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, aggiungendo che "quello che è successo è una cosa gravissima"

Un uomo e una donna sono rimasti feriti a Roma nel pomeriggio di oggi, 25 aprile, dopo essere stati raggiunti da alcuni colpi sparati da una pistola ad aria compressa. I due, marito e moglie iscritti all’Anpi, sono stati colpiti al collo e alla guancia il primo, alla spalla la seconda.

La dinamica

Secondo quanto si è appreso marito e moglie, con il fazzoletto dei partigiani al collo, stavano cercando un bar in via delle Sette chiese, vicino alla piazza della manifestazione per il 25 aprile. A quel punto un uomo su uno scooter chiaro, con casco integrale e un giubbotto di colore militare, si è fermato, ha estratto la pistola ad aria compressa e ha sparato. Nessuno dei due è grave, ha fatto sapere l’Anpi, aggiungendo che "stanno bene". Ma, aggiungono, "quello che è successo è una cosa gravissima".