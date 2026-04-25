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25 Aprile, Meloni: "Ricordiamo la sconfitta dell'oppressione fascista"

Politica
©Ansa

In occasione dell'Anniversario della Liberazione la presidente del Consiglio ha dichiarato: "Oggi l'Italia celebra l'ottantunesimo anniversario della Liberazione. Il popolo italiano ricorda uno dei momenti decisivi della propria storia: la fine dell'occupazione nazista e la sconfitta dell'oppressione fascista, che aveva negato agli italiani libertà e democrazia"

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"Oggi l'Italia celebra l'ottantunesimo anniversario della Liberazione. Il popolo italiano ricorda uno dei momenti decisivi della propria storia: la fine dell'occupazione nazista e la sconfitta dell'oppressione fascista, che aveva negato agli italiani libertà e democrazia", ha dichiarato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione dell'Anniversario della Liberazione. "Oggi celebriamo i valori scolpiti nella Costituzione repubblicana, che hanno permesso all'Italia di diventare quello che è e che le viene riconosciuto da tutti: una Nazione forte e autorevole, protagonista sullo scenario europeo e internazionale", ha aggiunto (SEGUI TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUL LIVEBLOG SULLA FESTA DELLA LIBERAZIONE).

Il messaggio

"Oggi ci ritroviamo nelle parole del Presidente della Repubblica e rinnoviamo il nostro impegno affinché il 25 aprile sia 'un momento di riflessione collettiva e di coesione nazionale'. È un auspicio che facciamo nostro, perché è dalla concordia e dal rispetto per l'altro che la Nazione può trarre rinnovato vigore. Oggi, in un'epoca scossa da guerre e minacce sempre più insidiose ai sistemi democratici, torniamo a ribadire che l'amore per la libertà è l'unico vero antidoto contro ogni forma di totalitarismo e autoritarismo. In Europa e nel mondo",  ha dichiarato la premier.

Approfondimento

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