Lo ha detto la premier al Corriere della Sera. "Sulla scelta di non partire non c'è nessuna dietrologia. I tempi si sono allungati alla festa dei carabinieri e non mi è sembrato il caso di andare in Montenegro per stare massimo un'ora. Capita a tutti i leader di non partecipare a qualche vertice, ne sono personalmente testimone essendo una dei più presenti, ma sono quasi certa di essere l'unica al mondo per la quale si scatenano queste polemiche ridicole", ha spiegato

La scelta di non partire

"Sulla scelta di non partire - ha proseguito la premier- non c'è nessuna dietrologia. I tempi si sono allungati alla festa dei carabinieri e non mi è sembrato il caso di andare in Montenegro per stare massimo un'ora. Capita a tutti i leader di non partecipare a qualche vertice, ne sono personalmente testimone essendo una dei più presenti, ma sono quasi certa di essere l'unica al mondo per la quale si scatenano queste polemiche ridicole", ha sottolineato ancora Meloni. "Se avessi avuto ragioni per non partecipare a un vertice, men che meno avrei usato quello con i Balcani, visto che l'Italia è tra i principali sostenitori dell'integrazione dei Balcani in Europa e io ho ottimi rapporti con tutti i leader della regione", ha argomentato nel colloquio.

La ricostruzione

Venerdì scorso, in base a quanto ricostruito ancora dal quotidiano, quando la premier era a Reggio Calabria per la festa dei carabinieri, ha avvisato il presidente del Consiglio europeo António Costa e ha chiamato il premier Milojko Spajic con cui ha preso l'impegno di vedersi al più presto, "perché lui sa quanto il suo Paese ci è vicinissimo", ha confermato Meloni.