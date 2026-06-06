Futuro Nazionale, cinque nuovi ingressi nel partito di Vannacci

Si tratta di Domenico Furgiuele e Gianangelo Bof, provenienti dalla Lega, e Attilio Pierro e Davide Bergamini, arrivati da Forza Italia, con un passato nel Carroccio. Con loro, a sorpresa, anche l'economista Antonio Maria Rinaldi. L'ex generale presenta a Viareggio i nuovi deputati, portando a otto il gruppo alla Camera e rivendicando la crescita del movimento ascolta articolo

"Il 6 giugno ricorre lo sbarco in Normandia, oggi celebriamo lo sbarco in Futuro Nazionale. Siamo a 94mila iscritti, il partito è partito, non lo ferma più nessuno". Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale, durante una conferenza stampa indetta a Viareggio (Lucca), ha salutato così l'ingresso nel partito di quattro nuovi deputati: Domenico Furgiuele e Gianangelo Bof, provenienti dalla Lega, e Attilio Pierro e Davide Bergamini, arrivati da Forza Italia, con un passato nel Carroccio. Con loro, a sorpresa, anche l'economista ed ex europarlamentare Antonio Maria Rinaldi, che chiude così la sua esperienza nella Lega.

La crescita del gruppo parlamentare Con i nuovi arrivi, i deputati di Futuro Nazionale salgono a otto. Alla conferenza erano presenti anche Emanuele Pozzolo, Edoardo Ziello e Laura Ravetto. Sull'eventuale ingresso di senatori vicini al movimento, l'ex generale ha risposto: "Vedremo quello che succederà". "I giornalisti continuano tutti a parlare di noi - ha aggiunto -. Poi ci sono anche i politici che parlano di noi. Addirittura ci siamo guadagnati la prima pagina dell'Espresso 'Vannacci sarà il vostro incubo'. Molto bene, sarò il vostro incubo, e quindi andiamo avanti su questa" linea. "Siamo contenti di avere questi cinque nuovi ingressi in Fn - ha detto ancora -. Non siamo noi che facciamo la questua ma sono loro stessi che si sono rivolti a noi perché credono nel progetto e nel fatto di portare avanti questa novità politica degli ultimi 15 anni in Italia. Ci sono anche tanti sindaci, consiglieri comunali e molti consiglieri regionali che ci hanno contattato e molti quelli che ci hanno già raggiunto".

L'assemblea costituente e i rapporti politici Il 13 e 14 giugno si terrà a Roma l'assemblea costituente del partito, alla quale, ha precisato Vannacci, "abbiamo invitato tutti i partiti rappresentati nel Parlamento italiano, dall'estrema sinistra all'estrema destra. Mi auguro che i rapporti siano buoni con tutti. Una cosa però è chiara, noi non cederemo un millimetro su quello che è il nostro impianto valoriale. La coalizione con l'attuale maggioranza di governo è possibile purché le linee rosse non vengano oltrepassate".

La battaglia sulle preferenze elettorali Vannacci ha rilanciato il tema delle preferenze nella prossima legge elettorale: "Futuro Nazionale si sta battendo affinché anche la legge elettorale torni a dare dignità ai cittadini e a includere le preferenze. La sovranità appartiene al popolo che deve eleggere i propri rappresentati in Parlamento" e il "Parlamento ha dignità se è espressione del popolo e non delle segreterie di partito". Sulle preferenze "presenteremo un emendamento parlamentare, e anche per la raccolta firme digitale per i partiti". Quanto a possibili alleanze, Vannacci ha spiegato che "le coalizioni si fanno sulla base di punti programmatici e di ideali, se questi vengono a coincidere tutto è possibile. Ma questo è il limite oltre il quale non andremo". E ancora, "Marina Berlusconi mi può stare simpaticissima, non capisco perché parli a nome di Forza Italia quando non svolge un ruolo politico".