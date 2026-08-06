Vannacci alla Camera: "Riportare il centrodestra sulla rotta giusta"

"Il ruolo che preferisco giocare è quello di sestante, ovvero di persona e di forza politica, in grado di fare il punto nave e di riportare un'alleanza di centrodestra sulla rotta giusta", ha detto in occasione di una conferenza stampa della sua creatura politica, Futuro Nazionale, sui flussi migratori

Sorridente, abbronzato, Roberto Vannacci, entra alla Camera non dal portone principale, ma dall'ingresso al civico 4 per il suo 'debutto' a Montecitorio. L'occasione è una conferenza stampa della sua creatura politica, Futuro nazionale, sui flussi migratori. Ad accompagnarlo le sue 'sentinelle' in Parlamento, Edoardo Ziello e Rossano Sasso. L'ex generale della Folgore sfoggia un look istituzionale 'brandizzato' (completo blu e camicia bianca con in primo piano il logo del partito, sia sul bavero della giacca che sulla cravatta) con tocco casual (indossa sneakers blu). Assediato da tv e cronisti nella sala stampa della Camera, risponde alle cosiddette domande a margine dei giornalisti. "Io battitore libero che preferirà restare fuori dal centrodestra? Nient'affatto", taglia corto per poi precisare: "Il ruolo che preferisco giocare è quello di sestante, ovvero di persona e di forza politica, in grado di fare il punto nave e di riportare un'alleanza di centrodestra sulla rotta giusta". "Scrivono che ci inseguono, il fatto che ci sia qualcuno che ci insegue ci fa piacere", sorride Vannacci che poi si fa serio: "Vedremo cosa sapremo fare".

''Io parlo con chiunque e sono pronto a interloquire con chiunque, ma al momento non ho interlocuzioni con nessuno... E comunque, solo dopo aver parlato prendo decisioni, perchè Futuro Nazionale non questua voti e posizioni con nessuno. Noi rimaniamo fermi sui nostri principi, valori e ideali che non sono genoziabili", dice ancora.

A chi fa il nome di Beppe Grillo, nega contatti: "Un'interlocuzione con Grillo? Non con me, nella maniera più assoluta. Ma ancora credete a quel che scrive la stampa?", taglia corto il leader di Futuro Nazionale. ''Se lo incontrerei? Io -precisa- ho sempre detto che parlo con tutti e incontrerei chiunque. Poi, dopo aver parlato, si deciderà. Pero, ripeto, la cosa che è valida per tutti è che chiunque entri in Futuro nazionale si adegua integralmente a quelle che sono le sue posizioni. Al momento, non ho interlocuzioni con nessuno".

Il tema immigrazione monopolizza il dibattito dopo i fatti di Ceuta. "Il governo Sanchez ha ricacciato a pedate nel deretano 50 mila clandestini che sono entrati" nell'exclave spagnola in Marocco. "Tutta la sinistra ha applaudito, quindi vuol dire che anche la sinistra è perfettamente d'accordo con il concetto di remigrazione... La parola remigrazione è stata travisata e semplificata con la parola deportazione. Nessun errore più grande poteva essere fatto. Deportare qualcuno vuol dire prendere uno o più individui e portarli di forza lontano dalla propria patria o dal luogo della loro naturale residenza. Noi, invece, queste persone le vogliamo portare a casa loro".