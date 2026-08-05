"Minaccia anarchica a sinistra, sovranismo a destra"

Molti i temi toccati dalla relazione, tra cui anche "i riflessi per la sicurezza nazionale relativi all'attività di formazioni politiche estremiste". Con riferimento all'estremismo politico di sinistra "la principale minaccia risulta rappresentata dal movimento anarchico-insurrezionale". Con riferimento, invece, all'attività dei gruppi dell'estremismo di destra, è emerso come siano, in particolare, "attivi sui temi dell'immigrazione, della sicurezza urbana, della difesa dell'identità nazionale, dell'anti-imperialismo. Tali gruppi, anche a livello internazionale, hanno fatto registrare una rilevante presenza attraverso i canali virtuali, finalizzati a radicalizzare soggetti molto giovani, spesso anche minorenni".

"Allarme su campagne di disinformazione di Russia, Cina e Iran"

Ma il Copasir ha toccato anche i temi del conflitto in Ucraina e di quello in Medio Oriente. "Russia, Cina, Iran e altri attori statuali sono impegnati in operazioni di disinformazione e influenza che possono incidere sulla sicurezza nazionale e sul corretto funzionamento dei processi democratici", si legge nell’analisi del Copasir. Mentre sulla "questione palestinese", questa ha continuato a rappresentare "un potente catalizzatore dell'attivismo antagonista", capace di aggregare realtà diverse in un più ampio quadro di opposizione "all'imperialismo e alla guerra". Secondo l'analisi del Copasir, la causa palestinese si è confermata una "cornice simbolica ed ideologica" in grado di "saldare diverse aree contestative", favorendo una "mobilitazione trasversale" caratterizzata dalla convergenza di gruppi differenti.