25 aprile, cortei e manifestazioni in tutta Italia. FOTO

Nelle città italiane sono in corso celebrazioni, cerimonie e cortei per rendere omaggio alla Resistenza e all’81esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo. Da Roma a Milano, fino a Palermo e Bologna, accanto alle bandiere dell’Anpi sono tante anche quelle della Palestina e della pace. Diverse contestazioni
- Il 25 aprile 2026 ricorre l’81esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo. Per celebrarlo, in diverse città italiane si tengono cortei, manifestazioni e cerimonie. Tante le bandiere dell’Anpi, della pace e della Palestina. Nelle foto, il corteo a Cagliari.
- Migliaia di persone in corteo a Palermo. La marcia è partita dalla via Libertà dopo la cerimonia istituzionale che si è svolta nel giardino Inglese, intitolato al presidente della Regione Piersanti Mattarella assassinato nel 1980. Contestato il sindaco Roberto Lagalla. In testa al corteo una gigantografia della carta costituzionale. Tra i manifestanti tante famiglie con bambini, i rappresentanti dell'Anpi, collettivi, associazioni, movimenti. In mezzo un bandierone della Palestina di circa 20 metri. In piazza Massimo il comizio finale.
- Come ogni anno il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha reso omaggio, all'Altare della Patria a Roma, al milite ignoto e a tutti i caduti per la liberazione, deponendo una corona d'alloro.
- Dopo le cerimonie a Roma, il presidente della Repubblica si è spostato a San Severino Marche, in provincia di Macerata, per le celebrazioni della Festa della Liberazione.
- All’Altare della Patria, Mattarella era accompagnato dalla premier Giorgia Meloni e dai presidenti delle Camere Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana. Alla cerimonia erano presenti anche i vertici dell'Esercito e i rappresentanti delle associazioni combattentistiche.
- La segretaria del Pd Elly Schlein - vestita di bianco e con un fazzoletto tricolore al collo - celebra il 25 aprile a Sant'Anna di Stazzema (Lucca), teatro di un eccidio nazifascista.
- Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il prefetto di Milano Claudio Sgraglia e Il presidente dell'Anpi provinciale di Milano Primo Minelli hanno deposto una corona alla Lapide della Medaglia d’Oro al Valor Militare alla Città.
- Dopo le cerimonie istituzionali, anche a Roma è partito il corteo per l'81esimo anniversario della Liberazione. Migliaia di persone si sono ritrovate a Porta San Paolo, da dove è iniziata la sfilata. Tante le bandiere dell’Anpi, della pace, della Palestina, dell’Iran.
- A Torino le statue raffiguranti Giulio Cesare e Augusto che si trovano nella zona della Porta Palatina sono state coperte con un telo nero. "Furono donate alla città da Mussolini nel 1935", hanno spiegato gli attivisti di Extinction Rebellion. In mano alle statue è stato infilato un papavero rosso "simbolo della resistenza partigiana" e alla base è stato posato un cartello con la scritta "Ripudiare il fascismo, difendere la Terra".
- Napoli ha celebrato la Festa della Liberazione con numerose iniziative in diversi luoghi legati alla memoria degli eventi che portarono alla liberazione dell'Italia dal nazifascismo. Davanti alla stele che ricorda il sacrificio di Salvo D'Acquisto si è tenuta una solenne cerimonia.
- A Genova la sindaca Silvia Salis ha mostrato un cartello con la scritta "W il 25 Aprile" tra la folla in piazza Matteotti, durante le celebrazioni per l'81esimo anniversario della Liberazione.