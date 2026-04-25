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25 aprile 2026

25 aprile, cortei e manifestazioni in tutta Italia. FOTO

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Nelle città italiane sono in corso celebrazioni, cerimonie e cortei per rendere omaggio alla Resistenza e all’81esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo. Da Roma a Milano, fino a Palermo e Bologna, accanto alle bandiere dell’Anpi sono tante anche quelle della Palestina e della pace. Diverse contestazioni

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25 aprile 2026

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