Tra memoria storica e attualità internazionale, in tutta Italia il 25 aprile torna a essere non solo celebrazione della Liberazione, ma anche un terreno di confronto su guerre, diritti e scenari globali, tra richiami unitari e divisioni. Da Milano a Roma

Il 25 aprile 2026 ricorre l'81esimo anniversario della Liberazione dal Nazifascismo, che a Roma e in Italia si annuncia partecipato e attraversato da più anime, tra celebrazioni istituzionali e mobilitazioni che legano la Liberazione ai conflitti in corso, a partire da Gaza. Ma anche con richiami alla situazione in America Latina.

A Roma l'omaggio alle Fosse Ardeatine e il corteo

La giornata nella Capitale si aprirà alle 8.30 con l'omaggio alle Fosse Ardeatine promosso dall'Associazione nazionale partigiani italiani. Dalle 9.30 il Parco Schuster ospiterà arte, musica e teatro, mentre alle 10 è previsto un secondo omaggio al Parco della Resistenza dell'8 settembre. Alle 10.30 il concentramento a Porta San Paolo, seguito alle 11 dall'omaggio al Memoriale della Resistenza e dalla partenza del corteo verso il Parco Schuster. A mezzogiorno saluti istituzionali e comizio, quindi dalle 13 la festa della Liberazione. Accanto al percorso ufficiale, però, si muovoneranno altri spezzoni. Reti di studenti e movimenti, insieme alle realtà pro Palestina, annunciano un preconcentramento alle 8.30 sotto la Fao con il corteo verso l'ambasciata di Cuba e poi a Porta San Paolo. "Resistere all'imperialismo, opporsi al riarmo. Sui social il coordinamento palestinese rilancia invece le parole d'ordine "antifasciste, antisioniste e antimperialiste", inserendo il 25 aprile nel quadro delle mobilitazioni contro guerre e riarmo. E dando appuntamento alle 8 a Porta San Paolo. Previsti anche percorsi separati e iniziative diffuse, tra cui al Quarticciolo, mentre resta da monitorare il dispositivo di sicurezza e possibili tensioni tra i diversi spezzoni.

La manifestazione dell'Anpi a Milano

Tra le tante iniziative in diverse città italiane, a Milano si terrà la manifestazione nazionale dell'Anpi, dove parteciperà, come ogni anno, il presidente Gianfranco Pagliarulo, con concentramento alle 14 in corso Venezia e corteo verso piazza Duomo. In piazza anche la Brigata ebraica insieme ad un'area della comunità iraniana, "contro ogni dittatura e per la democrazia". In corteo con la Brigata ebraica, oltre alla comunità iraniana, ci saranno anche i cittadini ucraini, l'associazione dei Russi liberi, i bielorussi e georgiani che sono contro i loro governi.