Tra memoria storica e attualità internazionale, in tutta Italia il 25 aprile torna a essere non solo celebrazione della Liberazione, ma anche un terreno di confronto su guerre, diritti e scenari globali, tra richiami unitari e divisioni. Da Milano a Roma
Il 25 aprile 2026 ricorre l'81esimo anniversario della Liberazione dal Nazifascismo, che a Roma e in Italia si annuncia partecipato e attraversato da più anime, tra celebrazioni istituzionali e mobilitazioni che legano la Liberazione ai conflitti in corso, a partire da Gaza. Ma anche con richiami alla situazione in America Latina.
A Roma l'omaggio alle Fosse Ardeatine e il corteo
La giornata nella Capitale si aprirà alle 8.30 con l'omaggio alle Fosse Ardeatine promosso dall'Associazione nazionale partigiani italiani. Dalle 9.30 il Parco Schuster ospiterà arte, musica e teatro, mentre alle 10 è previsto un secondo omaggio al Parco della Resistenza dell'8 settembre. Alle 10.30 il concentramento a Porta San Paolo, seguito alle 11 dall'omaggio al Memoriale della Resistenza e dalla partenza del corteo verso il Parco Schuster. A mezzogiorno saluti istituzionali e comizio, quindi dalle 13 la festa della Liberazione. Accanto al percorso ufficiale, però, si muovoneranno altri spezzoni. Reti di studenti e movimenti, insieme alle realtà pro Palestina, annunciano un preconcentramento alle 8.30 sotto la Fao con il corteo verso l'ambasciata di Cuba e poi a Porta San Paolo. "Resistere all'imperialismo, opporsi al riarmo. Sui social il coordinamento palestinese rilancia invece le parole d'ordine "antifasciste, antisioniste e antimperialiste", inserendo il 25 aprile nel quadro delle mobilitazioni contro guerre e riarmo. E dando appuntamento alle 8 a Porta San Paolo. Previsti anche percorsi separati e iniziative diffuse, tra cui al Quarticciolo, mentre resta da monitorare il dispositivo di sicurezza e possibili tensioni tra i diversi spezzoni.
La manifestazione dell'Anpi a Milano
Tra le tante iniziative in diverse città italiane, a Milano si terrà la manifestazione nazionale dell'Anpi, dove parteciperà, come ogni anno, il presidente Gianfranco Pagliarulo, con concentramento alle 14 in corso Venezia e corteo verso piazza Duomo. In piazza anche la Brigata ebraica insieme ad un'area della comunità iraniana, "contro ogni dittatura e per la democrazia". In corteo con la Brigata ebraica, oltre alla comunità iraniana, ci saranno anche i cittadini ucraini, l'associazione dei Russi liberi, i bielorussi e georgiani che sono contro i loro governi.
La Resistenza a Bologna
Il 25 aprile si celebra la Liberazione dal nazifascismo anche a Bologna. Alle 9.30, nel Chiostro della Basilica di Santo Stefano, ci sarà la deposizione di una corona alla lapide dei Caduti in Guerra. Successivamente alle 10.15, in piazza Nettuno, alzabandiera con picchetto militare d’onore e deposizione di una corona al Sacrario dei Caduti Partigiani. Interverranno il sindaco di Bologna Matteo Lepore, la presidente dell'Anpi provinciale Bologna Anna Cocchi, il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale. Alle 11.30 è attesa l'esibizione musicale dei Modena City Ramblers. Alle 12, nel giardino di Villa Cassarini in porta Saragozza, la deposizione di una corona alla lapide in ricordo delle vittime omosessuali del nazifascismo.
Il 25 aprile a Firenze
Il 25 aprile 1945 si celebra la Festa della Liberazione anche a Firenze con una serie di iniziative istituzionali. Alle 8 è prevista una cerimonia al cimitero di Trespiano in ricordo della partigiana Gilda La Rocca. Alle 9,45 verrà scoperta la nuova lapide in memoria della “Resistenza senza armi” degli Internati Militari italiani, con deposizione corone alle lapidi della scuola “Vittorino da Feltre". Alle 10 seguirà la celebrazione con deposizione di una corona di alloro in onore ai caduti di tutte le guerre nella Piazza dell’Unità Italiana, mentre alle 11 è prevista la cerimonia sull’arengario di Palazzo Vecchio in Piazza della Signoria. Nel pomeriggio spazio alla musica: alle 17.30 ci sarà il concerto della Filarmonica Gioacchino Rossini sull'arengario di Palazzo Vecchio. Le Biblioteche comunali propongono un ricco programma di eventi per celebrare la Festa della Liberazione con presentazioni, incontri, letture e attività per tutte le età.
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