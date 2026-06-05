Alla competizione per i migliori pani hanno preso parte 58 aziende provenienti da 12 regioni italiane, con 200 prodotti sottoposti al giudizio dei degustatori. Il concorso per i migliori formaggi ha visto invece ben 100 aziende partecipanti, di cui molte straniere ascolta articolo

Si è tenuta la cerimonia di premiazione del "Premio Roma" per i concorsi per i migliori pani e prodotti da forno tradizionali e per i migliori formaggi, promossi dalla Camera di Commercio di Roma e realizzati da Agro Camera in sinergia con l’Azienda Speciale Sviluppo e Territorio e il sistema camerale regionale, cui hanno preso parte 158 aziende.

Nove degustatori hanno scelto i migliori pani del Paese Alla competizione sui pani hanno partecipato 58 aziende provenienti da 12 regioni italiane. Oltre 200 prodotti sono stati sottoposti al giudizio di nove degustatori professionisti che, sulla base di una rigorosa griglia di requisiti organolettici e sensoriali, hanno scelto chi far salire sul podio. Nella sezione dedicata alle aziende di Roma e del Lazio non è mancato il confronto sui capisaldi della produzione locale (pane casereccio, filone, integrale, sciapo, rosetta, ciriola romana, panino all’olio e ciabatta) proposti da 16 fornai di Roma città, 6 della provincia e 10 del territorio regionale. Vedi anche Pane a fette, la classifica dei prodotti migliori secondo Altroconsumo

Le imprese di Roma e del Lazio hanno primeggiato in 25 categorie Ben 25 i premi aggiudicati alle imprese del territorio regionale di cui 18 di Roma e 7 del Lazio. I primi classificati nella sezione Roma e Lazio sono: L’Altro Forno (Rm) per la Ciriola Romana, Graziani Italian Food srl (Rm) per la Pizza Bianca di Roma, Cuore di Grano s.r.l. (Rm) per i Panini all’Olio, I Fornai snc. (Vt) per il Pane Sciapo, Triticum srls (Rm) per il Pane di Saragolla come miglior prodotto di giovane imprenditore, Monteforte 3 s.r.l. (Rm) Pane Cacao e Cioccolato, Graziani Italian Food srl (Rm) per le Ciamberlenghe al Marsala. Per la sezione nazionale: Triticum srls (Rm) Pane di Saragolla, Pane e Salumi srl (Lt) Pane Cafone, Azienda Agricola Mantua ss (Lt) Pane Integrale ai Semi, Panificio Giulio Bulloni & Figli srl (Nu) Pane Carasatu Guttiatu, Terre di Puglia (Bt) Tarallini con Parmigiano Reggiano. Leggi anche Da Nørrebro al Quartiere Latino, viaggio tra le "bageri" di Copenaghen

La giuria ha esaminato più di 280 formaggi Anche per il concorso sui formaggi erano presenti due sezioni, una dedicata ai produttori di Roma e Lazio. Ben 100 le aziende partecipanti: tra queste 28 del Lazio, con una netta prevalenza numerica delle romane - 10 di cui 3 provenienti dalla città - su quelle delle altre province, e 38 imprese partecipanti dal resto d’Italia ripartite tra 16 regioni, principalmente Campania, Emilia-Romagna, Lombardia e Calabria. Rilevante anche la partecipazione delle imprese estere, con 34 iscrizioni provenienti dalla Spagna, dal Portogallo, dai Paesi Bassi, dalla Croazia, dalla Grecia e dalla Polonia. La Giuria, composta da dodici assaggiatori esperti, ha esaminato oltre 280 campioni di formaggio di cui 123 iscritti alla sezione Roma e Lazio e 163 iscritti a quella nazionale e internazionale. Molto bene le imprese regionali sul podio: 1 di Roma città, 4 della provincia, 1 di Frosinone, 3 di Latina, 2 di Rieti e 3 di Viterbo che si sono aggiudicate ben 20 premi distribuiti tra le diverse sezioni in concorso. Potrebbe interessarti Il miglior formaggio al mondo è svizzero, Italia tra le più premiate