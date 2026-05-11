Si passa quindi alle indicazioni su come scegliere il tipo migliore di pane. In primo luogo è necessario controllare sempre la tabella nutrizionale del prodotto: lì sono indicate le calorie, i grassi, il sale e tutti i nutrienti forniti dal pane in questione. In generale poi, al netto di diverse necessità per ragioni mediche o simili, sarebbe meglio preferire il pane con farina integrale poiché più ricco di fibre e sostanze nutritive. Inoltre, per quanto concerne le calorie, i prodotti a base di segale tendono in media ad averne meno mentre quelli ai cereali ne hanno solitamente di più. E ancora, è bene sapere che i prodotti trattati con alcol etilico non sono pericolosi: questo ha infatti una funzione conservante contro lo sviluppo di muffe, e il suo uso è regolato dalla legge.