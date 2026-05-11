Introduzione
Un prodotto diffuso nelle abitudini alimentari degli italiani - e di conseguenza sugli scaffali dei supermercati - è il pane a fette. Si tratta di una soluzione comoda, che può essere utilizzata in tavola così come per creare panini o altri piatti. Altroconsumo, associazione dei consumatori, ha dunque analizzato più di 180 confezioni di questo prodotto e ha stilato una classifica di quelli che hanno ottenuto un punteggio migliore.
Quello che devi sapere
Cosa si intende per “pane a fette”
In primo luogo, è necessario chiarire che sotto la definizione di “pane a fette” rientra una vasta gamma di prodotti che differiscono tra loro per forma e composizione. Come spiegato dalla stessa Altroconsumo, in questa categoria rientra il pane confezione a dorma di bauletto, di forma quadrata, con fette più o meno sottili. Ci sono poi altre caratteristiche da prendere in considerazione: c’è infatti quello a base di farina 00 e quello a base di farina integrale, quello di grano duro e quello di segale, quello fatto con un mix di diverse farine e quello senza glutine. Si è dunque, come detto, di fronte a una categoria che comprende molti prodotti anche piuttosto diversi tra loro.
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Le caratteristiche a cui fare attenzione
Per scegliere il pane a fette ideale, l’associazione dei consumatori ha proposto alcuni criteri a cui prestare attenzione. Tra questi rientra la quantità di sale, che tende a essere presente in dosi importanti in diversi tipi di prodotti simili: è importante ricordare che il limite giornaliero suggerito dall’Organizzazione mondiale della sanità è meno di 5 grammi. Attenzione poi alle calorie: per esempio una porzione da 50 grammi di pane bianco apporta circa 130 kcal, mentre quello integrale un pochino meno. Altri invece ne hanno anche di più. Anche l’apporto di fibre può variare sensibilmente in base al tipo di prodotto, e in questo caso è quello integrale ad averne in quantità maggiore.
I consigli per scegliere il pane
Si passa quindi alle indicazioni su come scegliere il tipo migliore di pane. In primo luogo è necessario controllare sempre la tabella nutrizionale del prodotto: lì sono indicate le calorie, i grassi, il sale e tutti i nutrienti forniti dal pane in questione. In generale poi, al netto di diverse necessità per ragioni mediche o simili, sarebbe meglio preferire il pane con farina integrale poiché più ricco di fibre e sostanze nutritive. Inoltre, per quanto concerne le calorie, i prodotti a base di segale tendono in media ad averne meno mentre quelli ai cereali ne hanno solitamente di più. E ancora, è bene sapere che i prodotti trattati con alcol etilico non sono pericolosi: questo ha infatti una funzione conservante contro lo sviluppo di muffe, e il suo uso è regolato dalla legge.
Dai carboidrati all’olio
E ancora, un ruolo importante nella scelta del tipo di pane a fette è giocato da altre informazioni presenti nelle tabelle nutrizionali. Tra le cose più rilevanti a cui prestare attenzione è la presenza di olio: nella maggioranza dei casi quello più usato è di oliva oppure di girasole, mentre è raro trovare quello di palma che è più ricco di grassi saturi. Le tabelle danno poi informazioni sulla quantità di carboidrati presenti, di solito complessi come l’amido. Oltre, come detto, alle indicazioni sul sale da assumere con attenzione.
Quali sono i pani a fette migliori
Tenendo presente tutte queste indicazioni, si arriva quindi alla classifica stilata da Altroconsumo. L’associazione ha analizzato oltre 180 confezioni di pane a fette, stilando una classifica complessiva. E ci sono alcuni prodotti che hanno ottenuto punteggi particolarmente positivi: in prima posizione, con una valutazione complessiva di ‘molto buono’ e un voto pari a 87, c’è il pane di segale integrale Pema. Subito dietro, con al stessa valutazione votazione 86, c’è il pane proteico con semi di lino e girasole Coop.
La classifica del pane a fette
Alle loro spalle ci sono tre prodotti che hanno ottenuto una valutazione complessiva di ‘molto buono’ e un voto pari a 85: sono il pane morbido proteico Esselunga, il pane proteico Optisana (Lidl) e il pane di segale integrale Nattura 20 Protein Sport. A completare la top10 - interamente composta da prodotti con valutazione ‘molto buono’ - sono: pane biologico proteico con lievito madre Yukbio Power Grain (voto 84), pane morbido ai 3 farri Esselunga Equilibrio (83), pane proteico Mestemacher (83), pane proteico Pema (83) e pane di segale integrale con semi di girasole Pema (82).
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