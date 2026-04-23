Il miglior formaggio al mondo è svizzero, Italia tra le più premiate

L’Italia non è salita sul podio assoluto del World Championship Cheese Contest di Madison, ma ha ottenuto numerosi riconoscimenti nelle singole categorie. Tra i risultati principali l’oro del Caseificio Il Battistero nel Parmigiano Reggiano con 99,15 punti su 100

È svizzero il miglior formaggio al mondo del 2026. Lo ha decretato a Madison il World Championship Cheese Contest, la più prestigiosa competizione tecnica al mondo dedicata a formaggi, burro e yogurt, che ha assegnato il primo posto assoluto a Michael Spycher della Mountain Dairy Fritzenhaus con l’Hornbacher, valutato 98,98 punti su 100. L’Italia non è salita sul podio assoluto, ma ha chiuso l’edizione tra le nazioni più premiate, grazie ai numerosi riconoscimenti ottenuti nelle singole categorie. L’evento, organizzato dalla Wisconsin Cheese Makers Association, si svolge dal 1957 e quest’anno ha riunito 3.302 prodotti, suddivisi in 142 categorie, provenienti da 25 nazioni.

Il podio



I prodotti sono stati valutati alla cieca da una giuria composta da 53 esperti internazionali provenienti da 16 Paesi, che hanno assegnato i punteggi partendo da 100 e sottraendo punti in presenza di difetti tecnici o aromatici. Al secondo gradino del podio assoluto si è classificata un’altra eccellenza elvetica: l'Appenzeller Purple Label prodotto dalla Käserei Kirchberg, con 98,92 punti. Terzo posto ai Paesi Bassi con un Gouda stagionato valutato 98,85. Su oltre 3mila prodotti iscritti, soltanto i migliori 20 arrivano alla finale dopo aver vinto la propria categoria.



I risultati dell’Italia



L'Italia ha chiuso la 36esima edizione con un risultato straordinario, guidata dalla Nazionale Italiana Formaggi (CheeseItaly). Il piazzamento più significativo è arrivato dal Caseificio Il Battistero di Varano de' Melegari, d'oro nella categoria dedicata al Parmigiano Reggiano, con un prodotto stagionato oltre 24 mesi e valutato 99,15 punti su 100. Argento anche per il Caseificio Tomasoni di Breda di Piave con lo Stracchino Crema del Piave e per la Burrata della Delizia Spa di Noci. Tra gli altri piazzamenti, l’argento di Guffanti Formaggi con il Gorgonzola Dolce e il bronzo del Caseificio Giordano per la mozzarella di latte vaccino.