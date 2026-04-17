Grana Padano DOP, il formaggio che ha a cuore il benessere

Ricco di calcio e proteine, con meno grassi e naturalmente privo di lattosio, Grana Padano DOP apporta una grande quantità di nutrienti essenziali. Nelle giuste quantità e all’interno di un’alimentazione equilibrata e varia, può essere consumato a tutte le età come alleato di salute e benessere ascolta articolo

Nutrienti essenziali, una lavorazione tradizionale e una lunga stagionatura. Grana Padano DOP è molto più di una denominazione: è un prodotto che unisce qualità e benessere nutrizionale. Ricco di calcio e proteine, con meno grassi e naturalmente privo di lattosio, Grana Padano DOP è un gesto semplice e un alleato del benessere quotidiano, un alimento funzionale perché naturalmente ricco di molecole con proprietà benefiche e protettive fondamentali per l’organismo umano. Inoltre, apporta una grande quantità di nutrienti essenziali per la salute, difficilmente riscontrabili in altri alimenti a parità di calorie, tutti altamente biodisponibili, cioè in grado di essere assimilati dall’organismo e adempiere alle loro funzioni.

Le proteine In 50 g di Grana Padano DOP ci sono mediamente 16 g di proteine (33%), in gran parte ad alto valore biologico. La qualità proteica varia in funzione della digeribilità della proteina (% quantità digerita e quantitativo di aminoacidi assorbiti nel tratto gastrointestinale) e della sua composizione in aminoacidi essenziali, chiamati così perché il nostro organismo non può sintetizzarli da solo e si possono assumere solamente dagli alimenti. Il Grana Padano DOP contiene tutti e 9 gli aminoacidi essenziali, dei quali il 20% è rappresentato da aminoacidi ramificati. Grazie al processo di stagionatura, le proteine del Grana Padano DOP sono maggiormente digeribili rispetto a quelle di altri alimenti di origine animale. I grassi All’inizio della lavorazione del Grana Padano DOP, il latte intero utilizzato viene parzialmente decremato per affioramento naturale. Durante questa fase, il latte perde poco meno del 50% dei grassi presenti al suo interno. Grazie quindi alla scrematura, in 100 grammi di formaggio sono mediamente presenti 29 g di lipidi, dei quali il 68% è rappresentato da grassi saturi, ma ci sono anche “grassi buoni”: il 28% è rappresentato da grassi monoinsaturi (gli stessi presenti nell’olio di oliva) e il 4% da grassi polinsaturi (presenti nel pesce, nelle noci e nella frutta secca). Tra i saturi, l’11% è costituito da “saturi a corta catena”, cioè simili ai cosiddetti “grassi buoni”. La quantità di grassi saturi può far pensare che comunque la maggioranza dei lipidi siano “grassi cattivi”, ma quest’affermazione non tiene conto del fatto che i grassi del latte sono differenti da quelli della carne o delle uova in quanto, per loro natura, sono strutturati nel tessuto dell’animale. I lipidi del latte, invece, sono secreti dalla mammella della vacca e costituiti da trigliceridi in forma di globuli rivestiti da una membrana lipo-proteica chiamata MFGM (Milk Fat Globule Membrane), che svolge funzioni metaboliche bioattive e possiede caratteristiche positive, anche se si tratta di grassi saturi.

I minerali Il Grana Padano DOP è un concentrato di latte ed è quindi ricchissimo di minerali essenziali come il calcio. Apporta inoltre ottime quantità di fosforo, zinco, rame ed è fonte di selenio, iodio e magnesio. Secondo le tabelle di composizione degli alimenti BDA dello IEO4, in 100 g di Grana Padano DOP si trovano ben 1165 mg di calcio, una quantità elevata e raramente riscontrabile tra tutti gli alimenti maggiormente consumati dalla popolazione italiana a parità di calorie. Rispetto ai DRV5, mangiando 50 g di Grana Padano DOP si soddisfa mediamente il 60% del fabbisogno di calcio e zinco negli adulti e il 44% nei ragazzi, oltre all’ 8,5% di selenio. Zinco e selenio, due importanti oligoelementi con funzione antiossidante, non solo combattono i radicali liberi, ma sono anche indispensabili per molte funzioni metaboliche. Degli altri minerali presenti nel Grana Padano DOP va messo in evidenza il fosforo, che con il calcio forma gran parte del tessuto osseo. Le vitamine Le vitamine contenute nel latte e concentrate nel Grana Padano DOP sono molto importanti per la salute: in particolare, nel formaggio vi sono quantità significative di vitamine del gruppo B e di vitamina A. Rispetto all’assunzione di riferimento dei LARN2, il consumo di 25 g di Grana Padano DOP soddisfa il fabbisogno quotidiano (media maschi e femmine 18 e 59 anni) di vitamina B12 per il 35%, di B2 per il 7% e di vitamina A per il 10%. È importante sottolineare che la grande quantità di B12 in 25g di Grana Padano DOP è dovuta alla concentrazione dei 375g di latte con cui è fatto e che questa vitamina si trova solo nel regno animale e in alcuni casi, come le alghe, in quello vegetale, ma di scarsa biodisponibilità. La vitamina B12 svolge un ruolo fondamentale nella maturazione dei globuli rossi (una sua carenza induce anemia perniciosa) ed è molto importante per la salute del sistema nervoso. La B2 è indispensabile alla respirazione cellulare ed è attiva nel metabolismo di zuccheri, proteine e grassi. La vitamina A, oltre ai benefici che porta all’acutezza visiva, è, insieme allo zinco e al selenio, uno degli antiossidanti presenti nel Grana Padano DOP.

Naturalmente privo di lattosio La mancanza di lattosio consente di inserire il Grana Padano DOP anche nelle diete di chi è completamente privo dell’enzima lattasi, potendo così godere dei nutrienti del latte vaccino e delle loro proprietà bioattive. Anche il tenore di galattosio, uno dei due zuccheri componenti il lattosio (glucosio e galattosio), è estremamente basso, cioè inferiore a 10 mg/100 g, rendendo questo prodotto indicato anche nelle diete a basso livello di FODMAP. Un formaggio per tutte le fasi della vita Nelle giuste quantità e all’interno di un’equilibrata e varia alimentazione, Grana Padano DOP può essere consumato da tutti e a tutte le età, oltre ad essere molto utile in alcune fasi della vita come la gravidanza, dopo il primo anno di vita, nell’adolescenza, nella menopausa, in età senile e anche in chi accusa intolleranza al lattosio. Può inoltre essere inserito nelle diete equilibrate di chi ha problemi d’ipertensione, ipercolesterolemia e ipertrigliceridemia. Le proteine ad alto valore biologico del Grana Padano DOP, con i loro 9 aminoacidi essenziali e il calcio altamente biodisponibile, contribuiscono a mantenere in salute la donna in gravidanza e la fisiologica crescita del feto. Inoltre, nel passaggio graduale dal latte materno o formulato al cibo solido ciò di cui necessitano i bambini deriva dagli alimenti, e il Grana Padano DOP è un concentrato di nutrienti del latte vaccino, tranne il lattosio, che apporta proteine ad alto valore biologico con i 9 aminoacidi essenziali ma anche tanto calcio, minerali e vitamine fondamentali per il corretto sviluppo. Non mancano poi proteine essenziali, calcio e molecole protettive che aiutano il sistema immunitario come la vitamina B12, la vitamina A, lo zinco e il selenio, importanti per le donne in menopausa e gli uomini in andropausa. Proteine, aminoacidi essenziali e calcio ricoprono poi un ruolo fondamentale anche per le diete ipocaloriche e iposodiche, garantendo la presenza di tutti i macro e micronutrienti utili all’organismo. Infine, il Grana Padano DOP può essere inserito nelle diete di chi ha alti valori di colesterolo o trigliceridi, secondo le frequenze giornaliere o settimanali suggerite dalle linee guida e tenendo sempre presente che l’ipercolesterolemia può avere origini diverse da quelle alimentari, e quindi per motivi clinici il medico dietologo può eliminare dalla dieta gli alimenti non idonei per il paziente.