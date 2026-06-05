Femminicidio a Roma, uccide la madre e nasconde corpo: fermato 48enne

E' sucesso a San Vittorino, estrema periferia della Capitale, al culmine di una lite. A perdere la vita è stata una donna di 78 anni, uccisa dal figlio di 48 che ha poi confessato davanti ai carabinieri

Un omicidio è stato commesso a Roma, più precisamente a San Vittorino, estrema periferia della Capitale, al culmine di una lite. A perdere la vita è stata una donna di 78 anni, uccisa dal figlio di 48.

La confessione

Le indagini dei carabinieri sono scattate subito dopo una denuncia di scomparsa da parte dei familiari della vittima. Gli inquirenti hanno quindi ascoltato il figlio della donna che ha ammesso le proprie responsabilità. "Ho ucciso mia madre", ha detto il 48enne che, attualmente, si trova in stato di fermo in caserma per l'accusa di femminicidio. Il corpo della vittima è stato trovato, su indicazione del killer stesso, in un manufatto in cemento proprio dove era stato nascosto. Le indagini sono coordinate dal procuratore aggiunto Maurizio Arcuri.